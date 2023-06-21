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Правозащитника из Новосибирска задержали на одиночном пикете в Кемерово

21 июня 2023, 13:13
Фото: 1MI
Сегодня активиста из Новосибирска задержали в Кемерово, завтра суд.
21 июня новосибирских общественников Ивана Фролова и Максима Глебова задержали в Кемерово за несоблюдение антиковидных мер. Оказывается, в Кемерово все еще не сняты антиковидные ограничения. Вот только сотрудники полиции почему-то были без масок.

Новосибирский блогер Иван Фролов приехал вместе с Максимом Глебовым в Кемерово, чтобы поддержать Александра Кириленко. Его обвиняют по ст. 318 ч. (За угрозу насилия или применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Иван Фролов рассказал, почему он решил поддержать Александра: «Суть в том, что сотрудник ГИБДД сам спровоцировал конфликт, предложив Александру подраться на кулаках, а потом ему вменили статью. В администрации Кемерово нам обещали принять заявление от родственников Александра по поводу незаконных действий следственных органов».

Когда Иван Фролов вышел на одиночный пикет, рядом был Максим Глебов. Сотрудник полиции подошел к Ивану, представился и сообщил, что он совершает правонарушение по ст. 20.6.1 (Невыполнение правил поведения в зоне повышенной готовности или ЧС). Оказалось, что в Кемерово еще не сняты антиковидные ограничения.

Блогер рассказал о том, что происходило дальше: «Мы проследовали за полицейским в стационарный пункт полиции для составления протокола. И там Максим попросил сотрудника полиции представиться, сотрудник полиции представился и спросил у Максима имя. В это время у Максима зазвонил телефон и он начал разговаривать, а сотрудник полиции расценил это как отказ представиться и предъявить документы».

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На Максима Глебова сразу составили протокол по ст. 19.3. (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). И тут, по оценке Ивана Фролова, сразу несколько нарушений:

  • Максиму Глебову при задержании не разъяснили его права.
  • Не удовлетворили просьбу Ивана, чтобы он выполнял роль защитника, и не допустили его к делу.
  • Ходатайство вообще не рассматривалось, блогеру и оператору сказали, что оно будет рассматриваться в суде.
  • Протокол на месте не составили. Иван смог зафиксировать на камере, когда сотрудник полиции заявил, что Максим задержан. Это было примерно в час дня 21 июня.

Несмотря на все эти нарушения, Максима задержали. Завтра в 10 часов будет суд в Центральном Кемеровском суде. Как сообщил Иван Фролов в изолятор временного содержания Максима не повезут, а будут держать в дежурной части.

Редакция Атас.Инфо следит за тем, как будут развиваться события.

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