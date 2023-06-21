Блогер рассказал о том, что происходило дальше: «Мы проследовали за полицейским в стационарный пункт полиции для составления протокола. И там Максим попросил сотрудника полиции представиться, сотрудник полиции представился и спросил у Максима имя. В это время у Максима зазвонил телефон и он начал разговаривать, а сотрудник полиции расценил это как отказ представиться и предъявить документы».