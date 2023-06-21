Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Новосибирский блогер Иван Фролов приехал вместе с Максимом Глебовым в Кемерово, чтобы поддержать Александра Кириленко. Его обвиняют по ст. 318 ч. (За угрозу насилия или применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Иван Фролов рассказал, почему он решил поддержать Александра: «Суть в том, что сотрудник ГИБДД сам спровоцировал конфликт, предложив Александру подраться на кулаках, а потом ему вменили статью. В администрации Кемерово нам обещали принять заявление от родственников Александра по поводу незаконных действий следственных органов».
Когда Иван Фролов вышел на одиночный пикет, рядом был Максим Глебов. Сотрудник полиции подошел к Ивану, представился и сообщил, что он совершает правонарушение по ст. 20.6.1 (Невыполнение правил поведения в зоне повышенной готовности или ЧС). Оказалось, что в Кемерово еще не сняты антиковидные ограничения.
Блогер рассказал о том, что происходило дальше: «Мы проследовали за полицейским в стационарный пункт полиции для составления протокола. И там Максим попросил сотрудника полиции представиться, сотрудник полиции представился и спросил у Максима имя. В это время у Максима зазвонил телефон и он начал разговаривать, а сотрудник полиции расценил это как отказ представиться и предъявить документы».
На Максима Глебова сразу составили протокол по ст. 19.3. (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). И тут, по оценке Ивана Фролова, сразу несколько нарушений:
Несмотря на все эти нарушения, Максима задержали. Завтра в 10 часов будет суд в Центральном Кемеровском суде. Как сообщил Иван Фролов в изолятор временного содержания Максима не повезут, а будут держать в дежурной части.
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