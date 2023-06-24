Главная сцена VK-фест расположена в части парка «Арена», обращенной к реке, фактически, на берегу. Она находится на уровне несколько ниже, чем высота главной площади парка. Поэтому, как наглядно показано на заглавной фотографии, отсюда открывается хороший обзор на концертную площадку. Неплохо видно и слышно выступающих будет и с дорожек парка, что расположены слева от сцены.