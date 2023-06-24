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Откуда бесплатно смотреть выступление Баста на VK-фест в Новосибирске

24 июня 2023, 08:55
Фото: atas.info
С главной площади парка "Арена" открывается неплохой вид на сцену
В парке «Арена» начинаются выступления участников VK-фест-2023. Рассказываем, как можно увидеть и услышать артистов, не имея на руках билета на фестиваль

Главная сцена VK-фест расположена в части парка «Арена», обращенной к реке, фактически, на берегу. Она находится на уровне несколько ниже, чем высота главной площади парка. Поэтому, как наглядно показано на заглавной фотографии, отсюда открывается хороший обзор на концертную площадку. Неплохо видно и слышно выступающих будет и с дорожек парка, что расположены слева от сцены.

Фестивальную программу в 16.00 открывает выступление Леонида Руденко. Баста должен выйти на сцену в районе 21.00. Полное расписание выступления гостей фестиваля смотрите здесь.

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