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ТОП-5 лучших песен рэпера Басты: что он споет на VK fest-2023 в Новосибирске

24 июня 2023, 02:15
Фото: Пресс-служба ВК феста
Баста споет для новосибирцев на День города
24 июня 2023 в Новосибирске в парке «Арена» состоится громкое событие года — ВК фест. На нем выступят знаменитые артисты, блогеры, а хедлайнером шоу станет Баста.

Мы собрали главные треки рэпера, которые популярны и на слуху у каждого. К песням напомним главные слова. Большая вероятность, что именно под эти музыкальные композиции вы и будете подпевать на VK fest. ТОП-5 известных треков Басты:

5 — Ты была права (Ты была права — мой поезд ушёл. Когда я встретил тебя и попрощался с душой. Ты была права — я не чувствую боль. Нет чувств ни на что, я бесчувственный клон).

4 — Мастер и Маргарита (Бог нам дал любовь, с ней словно крылья за спину. И сошла с ума Маргарита вслед за Мастером; Но людская зависть захотела украсть её. Но навсегда осталась в сердце Мастера часть её).

3 — Моя игра (Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни, и цель одна)

2 — Выпускной (Медлячок) (Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково. И пусть банально и не талантливо. Но как сумел, на гитаре сыграл и спел).

1 — Сансара (Когда меня не станет — я буду петь голосами. Моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. О-о-ой, мама…).

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