Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
Modified Сегодня, 02:15
Updated Сегодня, 02:15
Мы собрали главные треки рэпера, которые популярны и на слуху у каждого. К песням напомним главные слова. Большая вероятность, что именно под эти музыкальные композиции вы и будете подпевать на VK fest. ТОП-5 известных треков Басты:
5 — Ты была права (Ты была права — мой поезд ушёл. Когда я встретил тебя и попрощался с душой. Ты была права — я не чувствую боль. Нет чувств ни на что, я бесчувственный клон).
4 — Мастер и Маргарита (Бог нам дал любовь, с ней словно крылья за спину. И сошла с ума Маргарита вслед за Мастером; Но людская зависть захотела украсть её. Но навсегда осталась в сердце Мастера часть её).
3 — Моя игра (Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни, и цель одна)
2 — Выпускной (Медлячок) (Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково. И пусть банально и не талантливо. Но как сумел, на гитаре сыграл и спел).
1 — Сансара (Когда меня не станет — я буду петь голосами. Моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. О-о-ой, мама…).