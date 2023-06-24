Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
Modified Сегодня, 02:55
Updated Сегодня, 02:55
Самое яркое событие произойдет сегодня в Новосибирске — в 16:00 начнется ВК фест-2023 в парке «Арена», недалеко от нового ЛДС. Тысячи горожан придут послушать знаменитых артистов и сфотографироваться с известными блогерами.
Одним из главных участников музыкальной программы на фестивале станет известный исполнитель Баста, который славится яркими выступлениями и трогательными песнями. Помимо него на сцене также выступят Эльдар Джарахов, Seville (Artik&Asti), Feduk и OG Buda. В роли ведущего фестиваля будет известный блогер Дмитрий Масленников.
Полная программа VK fest по ссылке. Планируется, что артисты будут выступать в это время:
16:00 Леонид Руденко
16:40 Эльдар Джарахов,
17:20 KARA KROSS
17:40 GSPD
18:30 OG Buda
19:10 Feduk
20:00 Seville (Artik&Asti)
21:00 Баста
Напомним, что в Новосибирске опасаются прорыва толпы на Октябрьский мост после ВК-Феста. При этом пешеходное движение по переправе сейчас запрещено, тротуар и ограждение во многих местах разобраны. И к слову, мероприятие могут посетить около 60 тысяч человек за весь день. Читайте, как власти обсуждали решение данной проблемы.