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VK fest 2023 в Новосибирске: программа 24 июня по часам, когда выступает Баста

24 июня 2023, 02:55
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Новосибирцы готовятся к ВК фесту
В субботу, в рамках 130-летия Дня города, в Новосибирске пройдет масштабный фестиваль VK fest, на который приедут известные артисты и блогеры. Среди хедлайнеров — рэпер Баста. Рассказываем полную программу мероприятия по часам.

Самое яркое событие произойдет сегодня в Новосибирске — в 16:00 начнется ВК фест-2023 в парке «Арена», недалеко от нового ЛДС. Тысячи горожан придут послушать знаменитых артистов и сфотографироваться с известными блогерами.

Одним из главных участников музыкальной программы на фестивале станет известный исполнитель Баста, который славится яркими выступлениями и трогательными песнями. Помимо него на сцене также выступят Эльдар Джарахов, Seville (Artik&Asti), Feduk и OG Buda. В роли ведущего фестиваля будет известный блогер Дмитрий Масленников.

VK Fest 2023 — Баста, Джарахов, Feduk, OG Buda споют для новосибирцев 24 июня
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Полная программа VK fest по ссылке. Планируется, что артисты будут выступать в это время:

 

16:00 Леонид Руденко

16:40 Эльдар Джарахов,

17:20 KARA KROSS

17:40 GSPD

18:30 OG Buda

19:10 Feduk

20:00 Seville (Artik&Asti)

21:00 Баста

Напомним, что в Новосибирске опасаются прорыва толпы на Октябрьский мост после ВК-Феста. При этом пешеходное движение по переправе сейчас запрещено, тротуар и ограждение во многих местах разобраны. И к слову, мероприятие могут посетить около 60 тысяч человек за весь день. Читайте, как власти обсуждали решение данной проблемы.

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