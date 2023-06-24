Напомним, что в Новосибирске опасаются прорыва толпы на Октябрьский мост после ВК-Феста. При этом пешеходное движение по переправе сейчас запрещено, тротуар и ограждение во многих местах разобраны. И к слову, мероприятие могут посетить около 60 тысяч человек за весь день. Читайте, как власти обсуждали решение данной проблемы.