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Published Сегодня, 01:38
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Все произошло 22 марта в новосибирском «Экспоцентре». В тот день давал концерт рэпер Баста (настоящее имя артиста – Василий Вакуленко).
После выступления, все зрители пошли в гардероб, и возникла настоящая давка. Столпотворение произошло из-за медленной работы гардероба.
Со слов фанатов артиста, посетители задыхались в толпе и возмущались происходящем. Одной из зрительниц и вовсе потребовалась медицинская помощь – ее якобы толкнули другие фанаты.
Стоит напомнить, что за час до выступления Басты на Димитровском мосту образовалась пробка, в результате которой зрители опоздали на концерт к певцу.