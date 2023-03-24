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Published Сегодня, 01:38

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Updated Сегодня, 01:40

Появилось видео давки на концерте рэпера Басты в Новосибирске

24 марта 2023, 01:38
Фото: АСТ-54
Зрители толпились у гардероба
После концерта рэпера Басты в гардеробе «Экспоцентра» произошла давка, соответствующее видео опубликовано в ВК-группе «АСТ-54».

Все произошло 22 марта в новосибирском «Экспоцентре». В тот день давал концерт рэпер Баста (настоящее имя артиста – Василий Вакуленко).

После выступления, все зрители пошли в гардероб, и возникла настоящая давка. Столпотворение произошло из-за медленной работы гардероба.

Со слов фанатов артиста, посетители задыхались в толпе и возмущались происходящем. Одной из зрительниц и вовсе потребовалась медицинская помощь – ее якобы толкнули другие фанаты.

Стоит напомнить, что за час до выступления Басты на Димитровском мосту образовалась пробка, в результате которой зрители опоздали на концерт к певцу.

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#Эмилия Губарева#Концерт#Общество#Город#Новосибирск#Видео
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