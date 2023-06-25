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Бухгалтер из Новосибирска подожгла турбазу в Ленинградской области

25 июня 2023, 13:23
Фото: 1MI
Пожар нанес турбазе серьезный ущерб
Пожар вспыхнул на базе отдыха в Приозерском районе Ленинградской области, по подозрению в поджоге задержана жительница Новосибирска

По подозрению к причастности к пожару на базе отдыха «Шишки на Лампушке», который произошел утром 22 июня, задержана 53-летняя женщина, которая работает бухгалтером в Новосибирске. Полиция считает, что она могла преднамеренно поджечь коридор гостиничного комплекса.

Ущерб от пожара составил более полутора миллионов рублей.

Турбаза «Шишки на Лампушке» связана с известным предпринимателем Вячеславом Ананских. Его связывают с бизнесом оператора наружной рекламы «Руан» и банком «Гефест», пишет издание 47news.

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#Пожар#Турбаза#Поджог#Происшествия#Новосибирск#Ленинградская область
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