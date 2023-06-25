По подозрению к причастности к пожару на базе отдыха «Шишки на Лампушке», который произошел утром 22 июня, задержана 53-летняя женщина, которая работает бухгалтером в Новосибирске. Полиция считает, что она могла преднамеренно поджечь коридор гостиничного комплекса.