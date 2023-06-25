Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
По подозрению к причастности к пожару на базе отдыха «Шишки на Лампушке», который произошел утром 22 июня, задержана 53-летняя женщина, которая работает бухгалтером в Новосибирске. Полиция считает, что она могла преднамеренно поджечь коридор гостиничного комплекса.
Ущерб от пожара составил более полутора миллионов рублей.
Турбаза «Шишки на Лампушке» связана с известным предпринимателем Вячеславом Ананских. Его связывают с бизнесом оператора наружной рекламы «Руан» и банком «Гефест», пишет издание 47news.