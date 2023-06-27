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На Бердском шоссе в Новосибирске из-под земли забил огромный фонтан

27 июня 2023, 05:36
Фото: 1MI
Водопровод прорвало на дороге
В Новосибирске на Бердском шоссе произошел прорыв водопровода, из-за которого забил огромный фонтан.

В Новосибирске на Бердском шоссе возник неприятный для автомобилистов инцидент: из-под земли хлынул массивный фонтан.

Фото: Инцидент Новосибирск/ВК

Очевидцы в ВК-группе «Инцидент Новосибирск» сообщают о том, что струи воды вырвались на поверхность в результате прорыва водопровода. Высота фонтана достигает нескольких метров.

В комментариях горожане обсуждают происшествие и предлагают использовать фонтан для бесконтактной мойки автомобилей:

«Только сегодня и только сейчас- бесконтактная мойка автомобилей»;

«А если в машину такая струя ударит? Каюк?»;

«Жесть».

Фонтан на шоссе
Видео: Инцидент Новосибирск/ВК
#Эмилия Губарева#Прорыв водопровода#Бердское шоссе#Транспорт#Город#Новосибирск#Видео
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