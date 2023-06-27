На Бердском шоссе в Новосибирске из-под земли забил огромный фонтан

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В Новосибирске на Бердском шоссе возник неприятный для автомобилистов инцидент: из-под земли хлынул массивный фонтан.
Очевидцы в ВК-группе «Инцидент Новосибирск» сообщают о том, что струи воды вырвались на поверхность в результате прорыва водопровода. Высота фонтана достигает нескольких метров.
В комментариях горожане обсуждают происшествие и предлагают использовать фонтан для бесконтактной мойки автомобилей:
«Только сегодня и только сейчас- бесконтактная мойка автомобилей»;
«А если в машину такая струя ударит? Каюк?»;
«Жесть».