После окончания учебы, молодой человек не выходил из квартиры 13 лет. И это не шутка. Как говорит Александр, все время сидел в своей комнате и ел. Потом он решил изменить свою жизнь: начал ограничивать себя в питании, не есть по ночам и пить воду. Впервые парень вышел на улицу уже мужчиной. Он до сих пор помнит те впечатления, когда его ноги коснулись земли. И все это время он боялся людей, вернее, стеснялся.