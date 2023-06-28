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Новосибирец похудел на 100 кг после 13 лет, проведенных взаперти в квартире, и диеты

28 июня 2023, 02:55
Фото: Предоставлено автором публикции
Новосибирец похудел на 100 кг не обращаясь к диетологам
41-летний Александр Мартыненко из Новосибирска с детства подвергался буллингу из-за полноты, нажил психологические комплексы, заперся в квартире на 13 лет и пополнел до 190 килограммов. А потом взял себя в руки и сбросил вес на жесткой диете.

Как похудеть со 190 до 93 кг

В школе мальчишку обижали, а воспринимал злые шутки Александр серьезно. Проблемы заедал. В студенческие годы также боялся насмешек из-за полноты. Юноша стеснялся оголятся на пляже, ходил в мешковатой одежде и даже в куртке — летом. Девочки на парня не смотрели, а сверстники только смеялись. Так преподносит «АиФ Новосибирск» историю мужчины.

Фото: Предоставлено героем публикации

Перестал есть по ночам

После окончания учебы, молодой человек не выходил из квартиры 13 лет. И это не шутка. Как говорит Александр, все время сидел в своей комнате и ел. Потом он решил изменить свою жизнь: начал ограничивать себя в питании, не есть по ночам и пить воду. Впервые парень вышел на улицу уже мужчиной. Он до сих пор помнит те впечатления, когда его ноги коснулись земли. И все это время он боялся людей, вернее, стеснялся.

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Александр в юностиАлександр в юности
Александр в юностиАлександр в юности
Александр в юности
Фото: Предоставлено героем публикации

«13 лет в квартире — начали гнить ноги»

Со временем Александр начал вводить для похудения физическую активность. Задуматься о здоровом образе жизни мужчине помогло то, что у него начали «гнить ноги». Они просто не выдерживали вес мужчины.

«Я говорил себе: „Саня, сейчас или никогда“. Раны начали подсыхать. Стали легчать ноги, которые были до этого как каменные. Перестал есть после семи вечера, убрал жирную и мучную пищу. Ел супы, гречку, курицу. Начал сбрасывать вес. Сначала ушла вода, жир стал обвисать. При этом оставался стресс, ведь выйти на улицу я всё ещё не мог», — делится воспоминаниями сибиряк.

5 кг растянутой кожи после похудания

Мужчина похудел в 2020 году с 190 до 93 килограммов. Если убрать растянутую кожу, то его вес составит около 88 килограммов. По словам Александра, он смог проделать такой путь без психологов, диетологов, спортивных инструкторов и резекции желудка. Он призывает родителей и педагогов серьезно относиться к школьному буллингу, чтобы у детей не было проблем, какие возникли у него из-за комплексов, страха и отчаяния.

Александр сейчасАлександр сейчас
Александр сейчас
Фото: Предоставлено героем публикации
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
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