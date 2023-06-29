Находясь за рулем автомобиля «Toyota Highlander», 18-летний водитель не справился с управлением, в результате машина съехала с дороги и перевернулась. Два пассажира погибли, одному из них 16 лет. Двое подростков 2006 и 2007 года рождения с травмами доставлены в больницу. Характер травм уточняется.