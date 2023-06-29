Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Находясь за рулем автомобиля «Toyota Highlander», 18-летний водитель не справился с управлением, в результате машина съехала с дороги и перевернулась. Два пассажира погибли, одному из них 16 лет. Двое подростков 2006 и 2007 года рождения с травмами доставлены в больницу. Характер травм уточняется.
«Авария произошла ночью 28 июня 2023 года в 23.40 на автотрассе Болотное-Зудово-Козловка», — как сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
По данному факту ДТП заведено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проводится проверка.
На днях за рулем погиб пожилой мужчина — машина съехала в ров.