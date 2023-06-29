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18-летний водитель убил двух пассажиров: машина с подростками перевернулась в кювете

29 июня 2023, 04:26
Фото: Антон Засимов / 1MI
Известно, что одному из погибших пассажиров было 16 лет.
В машине, которой управлял 18-летний молодой человек, разбились подростки.

Находясь за рулем автомобиля «Toyota Highlander», 18-летний водитель не справился с управлением, в результате машина съехала с дороги и перевернулась. Два пассажира погибли, одному из них 16 лет. Двое подростков 2006 и 2007 года рождения с травмами доставлены в больницу. Характер травм уточняется.

«Авария произошла ночью 28 июня 2023 года в 23.40 на автотрассе Болотное-Зудово-Козловка», — как сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По данному факту ДТП заведено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проводится проверка.

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На днях за рулем погиб пожилой мужчина — машина съехала в ров.

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#Ольга Храмушкина#ДТП#Погиб#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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