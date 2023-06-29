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Published Сегодня, 03:44
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В четверг, 29 июня, в ходе онлайн-общения с журналистами, мэра Новосибирска попросили оценить возобновления набора на службу в ряды ЧВК «Вагнер», которую ведет центр компании Пригожина, расположенный в Железнодорожном районе.
«Никак (не оцениваю, прим. ред.)», — дистанцировался глава муниципалитета от деятельности неоднозначной организации. По словам Локтя, речь в данном случае идет исключительно о взаимоотношениях ЧВК и Министерства обороны РФ, поэтому за комментариями нужно обращаться в военное ведомство.
«Думаю, когда будет принят закон, а об этом сейчас идет речь, окончательно станет ясно, что это за взаимоотношения, как должна строиться эта работа», — сказал Анатолий Локоть.
Центр ЧВК «Вагнер» на улице Челюскинцев в Новосибирске возобновил свою деятельность 26 июня. Ранее, в ходе мятежа бойцов из структуры Евгения Пригона, он был закрыт, а вся наглядная агитация убрана.