Под Новосибирском нашли мертвого крокодила

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
По словам сибиряков, некая известная в Сузуне семья открыла зоопарк на своем участке. Привезли волков, обезьян, змей и крокодила. Некоторых зверей спустя время пришлось выпустить на волю.
«Волков фермер отпустил в лес, но они начали выходить к людям недавно. Все жаловались, боялись выйти из дома. В итоге мужчина их отловил и куда-то увез. А недавно нашли труп крокодила. Возможно, животное тоже выпустили, а оно не смогло выжить в этих условиях», — рассказала Atas.info жительница Сузуна Антонина В.
В Минприроды Новосибирской области о ситуации с волками знают. Ведомство связалось с правоохранителями, чтобы принять меры.
«Люди обращались в министерство из-за волков. Меры были приняты. А вот обращений по поводу крокодила не поступало», — сообщили в Минприроды региона.
Напомним, как известно, волков отправили из Сузуна в Новосибирский зоопарк. Теперь жителям ничего не угрожает.