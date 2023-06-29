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Под Новосибирском нашли мертвого крокодила

29 июня 2023, 13:31
Фото: 1MI
Жители Сузуна нашли труп крокодила
Жители Сузуна Новосибирской области обнаружили на окраине поселка мертвого крокодила. Хищник, вероятно, сбежал из домашнего зоопарка местных фермеров.

По словам сибиряков, некая известная в Сузуне семья открыла зоопарк на своем участке. Привезли волков, обезьян, змей и крокодила. Некоторых зверей спустя время пришлось выпустить на волю.

«Волков фермер отпустил в лес, но они начали выходить к людям недавно. Все жаловались, боялись выйти из дома. В итоге мужчина их отловил и куда-то увез. А недавно нашли труп крокодила. Возможно, животное тоже выпустили, а оно не смогло выжить в этих условиях», — рассказала Atas.info жительница Сузуна Антонина В.
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В Минприроды Новосибирской области о ситуации с волками знают. Ведомство связалось с правоохранителями, чтобы принять меры.

«Люди обращались в министерство из-за волков. Меры были приняты. А вот обращений по поводу крокодила не поступало», — сообщили в Минприроды региона.

Напомним, как известно, волков отправили из Сузуна в Новосибирский зоопарк. Теперь жителям ничего не угрожает.

#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Животные#Зоопарк
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