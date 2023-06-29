Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Количество новосибирских выпускников, закончивших среднюю школу с наивысшими результатами в 2023 году, больше, чем год назад. 100 баллов в ходе сдачи ЕГЭ набрали 87 школьников. Пять из них сумели показать максимально возможный результат по двум предметам. 762 выпускника претендуют на получение аттестата о среднем образовании с отличием, и, соответственно, медали за достижения в учебе.
Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в четверг, 29 июня, в ходе онлайн-встречи с журналистами. 30 июня глава муниципалитета намерен встретиться лично с лучшими выпускниками городских школ.