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В Новосибирске названо количество 100-балльников и медалистов в 2023 году

29 июня 2023, 03:29
Фото: 1MI
100-балльников в 2023 оказалось больше, чем год назад
Об итогах учебного года в школах рассказал мэр Анатолий Локоть

Количество новосибирских выпускников, закончивших среднюю школу с наивысшими результатами в 2023 году, больше, чем год назад. 100 баллов в ходе сдачи ЕГЭ набрали 87 школьников. Пять из них сумели показать максимально возможный результат по двум предметам. 762 выпускника претендуют на получение аттестата о среднем образовании с отличием, и, соответственно, медали за достижения в учебе.

Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в четверг, 29 июня, в ходе онлайн-встречи с журналистами. 30 июня глава муниципалитета намерен встретиться лично с лучшими выпускниками городских школ.

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#Выпускники#Школа#Результаты#Образование#Новосибирск
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