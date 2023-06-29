Количество новосибирских выпускников, закончивших среднюю школу с наивысшими результатами в 2023 году, больше, чем год назад. 100 баллов в ходе сдачи ЕГЭ набрали 87 школьников. Пять из них сумели показать максимально возможный результат по двум предметам. 762 выпускника претендуют на получение аттестата о среднем образовании с отличием, и, соответственно, медали за достижения в учебе.