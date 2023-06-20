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В Новосибирске мать 11-классницы возмутилась слишком дорогим выпускным балом

20 июня 2023, 09:23
Фото: 1MI
Семья потратила 50 тысяч рублей
Мать из Новосибирска шокирована тем, во сколько обошелся выпускной ее дочери.

Жительница Новосибирска поделилась своим опытом о том, сколько стоил выпускной бал ее дочери — ученицы 11 класса. Семье пришлось потратить более 50 000 рублей.

Это очень высокая сумма, учитывая, что платье было взято в аренду, рассказывает «Сиб.фм» мать девочки.

Кроме наряда, родители должны потратиться на прическу, макияж, маникюр и другие элементы красоты, которые обойдутся им минимум в 10 тыс. рублей.

Большая часть расходов пришлась на аренду банкетного зала, поэтому лучше бронировать его еще осенью.

Платье, костюм и прическа: сколько стоит образ на выпускной бал в Новосибирске
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#Выпускной#Школа#Школьники#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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