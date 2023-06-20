В Новосибирске мать 11-классницы возмутилась слишком дорогим выпускным балом

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Жительница Новосибирска поделилась своим опытом о том, сколько стоил выпускной бал ее дочери — ученицы 11 класса. Семье пришлось потратить более 50 000 рублей.
Это очень высокая сумма, учитывая, что платье было взято в аренду, рассказывает «Сиб.фм» мать девочки.
Кроме наряда, родители должны потратиться на прическу, макияж, маникюр и другие элементы красоты, которые обойдутся им минимум в 10 тыс. рублей.
Большая часть расходов пришлась на аренду банкетного зала, поэтому лучше бронировать его еще осенью.