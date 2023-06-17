ТОП-10 лучших фото с выпускного офицеров в Новосибирском военном институте (НВИ)

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Лейтенантам вручили дипломы, а несколько выпускников были отмечены золотыми медалями. Кто и куда отправится выполнять свой долг, ребята уже знают.
Офицерам были вручены погоны накануне праздника. В качестве особенных гостей вечера выступили космонавт Анна Кикина и актер Дмитрий Певцов.
Один из выпускников сделал девушке предложение руки и сердца, на что она ответила положительно.
Также прошел торжественный бал и традиционный салют фуражек.
У каждого выпуска есть свое название. На фотографиях выше были «Моховики».