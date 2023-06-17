atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Изображение материала

ТОП-10 лучших фото с выпускного офицеров в Новосибирском военном институте (НВИ)

17 июня 2023, 05:27
Фото: atas.info
Выпускной в НВИ
В Новосибирском военном институте имени генерала армии И. К. Яковлева прошел выпускной бал курсантов, которые теперь являются офицерами войск национальной гвардии РФ.

Лейтенантам вручили дипломы, а несколько выпускников были отмечены золотыми медалями. Кто и куда отправится выполнять свой долг, ребята уже знают.

Тематическое представлениеТематическое представление
Тематическое представлениеТематическое представление
Тематическое представление
Фото: atas.info

Офицерам были вручены погоны накануне праздника. В качестве особенных гостей вечера выступили космонавт Анна Кикина и актер Дмитрий Певцов.

Фото: atas.info

Один из выпускников сделал девушке предложение руки и сердца, на что она ответила положительно.

Фото: atas.info

Также прошел торжественный бал и традиционный салют фуражек.

Фото: atas.info
Фото: atas.info

У каждого выпуска есть свое название. На фотографиях выше были «Моховики».

В Новосибирском военном институте начался 47-й выпуск офицеров
Узнать подробнее
Читайте также:
На выпускном в НВИ офицер сделал предложение руки и сердца возлюбленной
#Эмилия Губарева#Общество#Город#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Фотография#Фото#Выпускной
Подпишитесь
Что известно о компании ООО «Брусника», на стройплощадке которой упал кран
15 июня 10:26
В Новосибирске управляющая компания высказалась о «рейдерском захвате» дома на Фрунзе
Вчера, 03:15
Показухой назвали рейд полиции на улице Хилокской местные жители
Вчера, 03:54
Последний молебен: о чем просили военные у мощей Георгия Победоносца в Новосибирске
Вчера, 04:20
Пенсионер в Новосибирской области объявил голодовку: она длится уже три дня
15 июня 09:14
Депутатов из Новосибирска Пирогову и Бойко* могут лишить мандатов из-за декларации
Вчера, 01:41