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В новосибирском метро перепутали даты жизни почетных граждан

30 июня 2023, 10:08
Фото: BFM-Новосибирск
Ошибки уже исправили новосибирцы

В новосибирском метро перепутали даты жизни почетных граждан

В метро Новосибирска разместили неверную информацию о почетных гражданах города. Ошибки пришлось исправлять горожанам.

Как сообщает BFM-Новосибирск, на стендах в переходе метро «Площадь Ленина» неверно указаны годы жизни главного дирижера Новосибирского симфонического оркестра Арнольда Каца и генерального директора СП ОАО «Сибакадемстрой» Геннадия Лыкова. Авторы мемориальных объектов почему-то сделали их уроженцами Российской империи.

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В случае с Арнольдом Кацем указаны даты 1863-1946 (реальные: 1924-2007), Геннадием Лыковым — 1878 -1942 (реальные: 1932-2001). Внимательные новосибирцы уже исправили ошибки маркером.

Стоит отметить, что ошибки могут быть техническими. Неверная информация могла вкрасться из-за совпадения с датами жизни Николая Гондатти (1863-1946). В Музее Новосибирска уже признали ошибку и заменят стенды.

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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов
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