В новосибирском метро перепутали даты жизни почетных граждан

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Как сообщает BFM-Новосибирск, на стендах в переходе метро «Площадь Ленина» неверно указаны годы жизни главного дирижера Новосибирского симфонического оркестра Арнольда Каца и генерального директора СП ОАО «Сибакадемстрой» Геннадия Лыкова. Авторы мемориальных объектов почему-то сделали их уроженцами Российской империи.
В случае с Арнольдом Кацем указаны даты 1863-1946 (реальные: 1924-2007), Геннадием Лыковым — 1878 -1942 (реальные: 1932-2001). Внимательные новосибирцы уже исправили ошибки маркером.
Стоит отметить, что ошибки могут быть техническими. Неверная информация могла вкрасться из-за совпадения с датами жизни Николая Гондатти (1863-1946). В Музее Новосибирска уже признали ошибку и заменят стенды.