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В июле Новосибирскую область накроют дожди, рассказала синоптик Кичанова

1 июля 2023, 02:47
Фото: 1MI
Новосибирск в июле ждут дожди

Новосибирцев ждет дождливый июль, рассказала синоптик Кичанова

Июль будет теплее климатической нормы, при этом большинство июльских дней будут дождливыми, — сделала предварительный прогноз погоды на средний летний месяц руководитель отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

Температура воздуха в западных районах области ожидается теплее климатической нормы на 1°C, в восточных районах области воздух будет прогреваться до уровня климатической нормы. Средняя температура в первой декаде месяца будет около 20°С. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» по данным синоптика Западно-Сибирского УГМС Натальи Кичановой.

При этом, несмотря на тепло, большинство дней будут дождливыми, особенно это верно для второй половины месяца. Первая декада июля будет особенно теплой — 3 июля ожидается жаркая погода, температура воздуха может прогреться до +30°С и выше. Кратковременные дожди ожидаются только 8 июля.

Прогноз погоды на выходные 1 и 2 июля в Новосибирской области
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В субботу и воскресенье новосибирцев ожидает погода без осадков, температура воздуха +19, +24 °C.

#Ольга Храмушкина#Погода#Погода на месяц#Погода на неделю#Новосибирск#Новосибирская область
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