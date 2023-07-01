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Published Сегодня, 02:47
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Температура воздуха в западных районах области ожидается теплее климатической нормы на 1°C, в восточных районах области воздух будет прогреваться до уровня климатической нормы. Средняя температура в первой декаде месяца будет около 20°С. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» по данным синоптика Западно-Сибирского УГМС Натальи Кичановой.
При этом, несмотря на тепло, большинство дней будут дождливыми, особенно это верно для второй половины месяца. Первая декада июля будет особенно теплой — 3 июля ожидается жаркая погода, температура воздуха может прогреться до +30°С и выше. Кратковременные дожди ожидаются только 8 июля.
В субботу и воскресенье новосибирцев ожидает погода без осадков, температура воздуха +19, +24 °C.