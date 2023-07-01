При этом, несмотря на тепло, большинство дней будут дождливыми, особенно это верно для второй половины месяца. Первая декада июля будет особенно теплой — 3 июля ожидается жаркая погода, температура воздуха может прогреться до +30°С и выше. Кратковременные дожди ожидаются только 8 июля.