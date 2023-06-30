Posted Сегодня, 02:06
Published Сегодня, 02:06
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
Заметное потепление приближается к Новосибирской области на выходных. Прогноз Западно-Сибирского УГМС на выходные 1 и 2 июля:
В субботу, 1 июля ожидается ночью +7, +12 °C, а днем +19, +24 °C. Местами небольшие дожди. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.
В воскресенье, 2 июля ночью будет +4, +9 °C, местами +14 °C. В дневное время синоптики прогнозируют +23, +28 °C. Преимущественно без осадков, ночью по северо-востоку небольшие дожди. Местами порывы ветра до 13 м/с.
«Яндекс. Погода» обещает +20 °C днем, +12 °C ночью 1 июля. Небольшие осадки. 2 июля днем ожидается +23 °C, ночью +12 °C.
Сайт world-weather прогнозирует 1 июля +20 °C днем, +13 °C ночью. Без осадков. 2 июля будет +22 °C в дневное время и +13 °C в ночное.