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Прогноз погоды на выходные 1 и 2 июля в Новосибирской области

30 июня 2023, 02:06
Фото: 1MI
На выходных будет теплее
На выходных в Новосибирской области ожидается потепление, с температурой днем от +19 до +28 °C, без осадков, но возможны небольшие дожди.

Заметное потепление приближается к Новосибирской области на выходных. Прогноз Западно-Сибирского УГМС на выходные 1 и 2 июля:

В субботу, 1 июля ожидается ночью +7, +12 °C, а днем +19, +24 °C. Местами небольшие дожди. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

В воскресенье, 2 июля ночью будет +4, +9 °C, местами +14 °C. В дневное время синоптики прогнозируют +23, +28 °C. Преимущественно без осадков, ночью по северо-востоку небольшие дожди. Местами порывы ветра до 13 м/с.

«Яндекс. Погода» обещает +20 °C днем, +12 °C ночью 1 июля. Небольшие осадки. 2 июля днем ожидается +23 °C, ночью +12 °C.

Сайт world-weather прогнозирует 1 июля +20 °C днем, +13 °C ночью. Без осадков. 2 июля будет +22 °C в дневное время и +13 °C в ночное.

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#Эмилия Губарева#Прогноз#Температура#Дожди#Ветер#Погода#Город#Россия#Новосибирск#Новосибирская область
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