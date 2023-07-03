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В Бердске без воды оставили целый квартал

3 июля 2023, 12:41
Фото: Midjourney
В Бердске 15 домов остались без воды
Несколько домов в Бердске отключили от водоснабжения 3 июля из-за аварии. Жителям обещали подвести питьевую воду.

В коммунальной службе уточнили, что был найден дефект на водоводе возле дома на Седова, 13. Из-за этого без холодной и горячей воды остался целый квартал.

Как сообщили Atas.info в КБУ Бердска, под отключения попали дома на улицах Островского, Седова, Пушкина. Жильцам обещали подвести воду в течение дня.

Специалисты уже работают на аварийном участке, устраняют повреждения. Пока неизвестно, когда работы завершат — планируется до конца дня 4 июля.

Напомним, в июле в Новосибирске продолжаются гидравлические испытания теплосетей, в рамках которых отключают горячую воду в многоэтажках. График смотрите на Atas.info.

График массовых отключений горячей воды в июле 2023 объявили в мэрии Новосибирска
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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Горячая вода#Вода#Отключение
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