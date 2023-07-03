В Бердске без воды оставили целый квартал

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В коммунальной службе уточнили, что был найден дефект на водоводе возле дома на Седова, 13. Из-за этого без холодной и горячей воды остался целый квартал.
Как сообщили Atas.info в КБУ Бердска, под отключения попали дома на улицах Островского, Седова, Пушкина. Жильцам обещали подвести воду в течение дня.
Специалисты уже работают на аварийном участке, устраняют повреждения. Пока неизвестно, когда работы завершат — планируется до конца дня 4 июля.
Напомним, в июле в Новосибирске продолжаются гидравлические испытания теплосетей, в рамках которых отключают горячую воду в многоэтажках. График смотрите на Atas.info.