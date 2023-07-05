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Работу под Кременной батальона «Вега» из Новосибирска показали военкоры НТВ

5 июля 2023, 10:47
Фото: Скриншот НТВ
Бойцы батальона «Вега» помогают спецназу ГРУ

Военкоры НТВ показали работу новосибирского батальона «Вега» под Кременной

Добровольческий батальон «Вега» появился в сюжете федерального канала. О работе бойцов рассказали журналисты НТВ.

Как сообщает VN.ru, добровольческий батальон «Вега» обеспечивает огневую поддержку штурмовикам 24-й бригады спецназа ГРУ. Задачей сибиряков является разнести укрепления ВСУ под Кременной из 100-миллиметрового орудия и быстро отступить в лес с сохранением боевой техники.

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«Рабочая обстановка, будничная. Сибирячки здесь, наступаем потихонечку», — рассказал журналистам НТВ командир взвода огневой поддержки «Веги» с позывным «Сталик».

Огневая поддержка осуществляется на БМП-3. С помощью нее можно поражать цели с семикилометрового расстояния с максимальной точностью. Благодаря тепловизору обеспечивается постоянная маскировка бойцов.

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#Новосибирск#Спецоперация#Александр Ляхов#Зона СВО#Вега#Батальон "Вега"
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