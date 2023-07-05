Работу под Кременной батальона «Вега» из Новосибирска показали военкоры НТВ

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Как сообщает VN.ru, добровольческий батальон «Вега» обеспечивает огневую поддержку штурмовикам 24-й бригады спецназа ГРУ. Задачей сибиряков является разнести укрепления ВСУ под Кременной из 100-миллиметрового орудия и быстро отступить в лес с сохранением боевой техники.
«Рабочая обстановка, будничная. Сибирячки здесь, наступаем потихонечку», — рассказал журналистам НТВ командир взвода огневой поддержки «Веги» с позывным «Сталик».
Огневая поддержка осуществляется на БМП-3. С помощью нее можно поражать цели с семикилометрового расстояния с максимальной точностью. Благодаря тепловизору обеспечивается постоянная маскировка бойцов.