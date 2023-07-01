Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
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Updated Сегодня, 03:25
Андрей Панферов — потомственный военный в четвертом поколении, родился в Ташкенте, в 1960 году. Его дед принимал участие в войне в Афганистане, был офицером ГРУ.
После окончания университета им. Ленина в Ташкенте, Андрей Панферов ушел в армию, служил в бригаде спецназа г. Чирчик в Ташкентской области.
Два года с 1986 по 1988 участвовал в боевых действиях в Афганистане, затем еще столько же — на Северном Кавказе. В 1995 году был отправлен на боевые задачи в Чечне, в 1998 году вышел в запас.
Андрей Панферов был дважды представлен к званию Герой России. Переехав в Новосибирск, комбат занялся политикой. С 2015 года является Первым заместителем Председателя Заксобрания Новосибирской области.
В сентябре прошлого года Андрей Панфёров начал набирать батальон «Вега», предварительно подав рапорт об участии в СВО. Подразделение под командованием Панферова в составе 400 человек после обучения отправилось в зону СВО выполнять боевые задачи.
Фотографии были предоставлены «МК в Новосибирске» Андреем Панферовым.
Андрей Панферов рассказал, что желающих служить в «Веге» больше, чем мест.