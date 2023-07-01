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Фото из архивов командира батальона «Вега» Панфёрова опубликовали в Новосибирске

1 июля 2023, 03:23
Фото: МК в Новосибирске
Фотографии из архива Андрея Панферова
За спиной у командира батальона «Вега» участие в трех войнах и спецоперации. Месяц назад командование батальоном «Вега» принял другой офицер, Андрей Панфёров ушел в запас.

Андрей Панферов — потомственный военный в четвертом поколении, родился в Ташкенте, в 1960 году. Его дед принимал участие в войне в Афганистане, был офицером ГРУ.

После окончания университета им. Ленина в Ташкенте, Андрей Панферов ушел в армию, служил в бригаде спецназа г. Чирчик в Ташкентской области.

Два года с 1986 по 1988 участвовал в боевых действиях в Афганистане, затем еще столько же — на Северном Кавказе. В 1995 году был отправлен на боевые задачи в Чечне, в 1998 году вышел в запас.

Фотографии из архива Андрея ПанфероваФотографии из архива Андрея Панферова
Фотографии из архива Андрея Панферова
Фото: МК в Новосибирске

Андрей Панферов был дважды представлен к званию Герой России. Переехав в Новосибирск, комбат занялся политикой. С 2015 года является Первым заместителем Председателя Заксобрания Новосибирской области.

В сентябре прошлого года Андрей Панфёров начал набирать батальон «Вега», предварительно подав рапорт об участии в СВО. Подразделение под командованием Панферова в составе 400 человек после обучения отправилось в зону СВО выполнять боевые задачи.

Фотографии были предоставлены «МК в Новосибирске» Андреем Панферовым.

В Новосибирске глава батальона «Вега» Панферов назвал конкурс на место в части
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Андрей Панферов рассказал, что желающих служить в «Веге» больше, чем мест.

#Участник СВО#Зона СВО#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область#Андрей Панферов
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