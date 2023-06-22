Конкурс на вступление в ряды батальона «Вега» составляет 4 человека, рассказал его создатель Андрей Панферов. Средний возраст претендентов в районе 35 лет. Желающих служить в подразделении проверяют медики, сотрудники ФСБ и правоохранительных органов. Важно, чтобы репутация потенциального бойца была незапятнанной, и он был готов к несению службы в условиях интенсивных боевых действий.