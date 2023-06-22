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В Новосибирске глава батальона «Вега» Панферов назвал конкурс на место в части

22 июня 2023, 04:10
Фото: zsnso.ru
О создании "Веги" Панферов объявил в прошлом году
На одно место в рядах добровольческого батальона «Вега» претендует несколько человек, сообщил основатель подразделения, вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов

Конкурс на вступление в ряды батальона «Вега» составляет 4 человека, рассказал его создатель Андрей Панферов. Средний возраст претендентов в районе 35 лет. Желающих служить в подразделении проверяют медики, сотрудники ФСБ и правоохранительных органов. Важно, чтобы репутация потенциального бойца была незапятнанной, и он был готов к несению службы в условиях интенсивных боевых действий.

Сейчас в подразделении идет ротация, часть раненых отправляют в тыл, им на замену приходят новые добровольцы, сообщил Панферов в интервью изданию «МК-Новосибирск».

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#Зона СВО#Участник СВО#Вега#Спецоперация#Новосибирск
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