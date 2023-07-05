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В Новосибирске за два дня украли раритетную «Хонду», вытащенную из реки через 14 лет

5 июля 2023, 01:43
Фото: Блог Андрея Савина
Блогер достал из-под воды старый автомобиль

У блогера в Новосибирске похитили машину, вытащенную им из реки

Honda Civic пролежала под водой у Коммунального моста 14 лет в очень неудобном месте — там, где 50 метровый обрыв. Новосибирский блогер Андрей Савин с командой извлек технику из-под воды, но когда он собрался вывезти металлолом, машины на месте не оказалось.

Новосибирскому блогеру Андрею Савину рассказали, что в реке в районе Дендропарка под водой лежит автомобиль. Машину не представлялось возможности извлечь, так как она лежит в таком месте, куда техника не подъедет — 50 метровый обрыв.

Андрей Савин с командой организовал подъем автомобиля, задействовав в этом специальную технику и четырех людей. Машину поднимали два дня, на это даже собрались посмотреть зрители, а из всего процесса блогер сделал контент. Видео ролик на ютуб канале Reseller Savin пользовался популярностью, его просмотрели более 33,5 тысяч раз, под ним более 1000 лайков и более сотни комментариев.

В первый день удалось вытащить только крышу и детали задней части, стропы постоянно обрывались. Только на второй день далеко не с первой попытки удалось достать переднюю часть авто и двигатель. Машина лежала в воде 14 лет, она уже увязла в песке. Блогер преследовал цель — очистить реку и, конечно, сделать контент.

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Оказалось, что это машина 1987 года выпуска, которая до сих пор стоит на учете, последний раз замену паспорта ТС делали 15 октября 2009 года. После подъема блогер уехал на два дня в Санкт-Петербург, а когда вернулся и хотел сдать машину в металлолом, на месте подъема ее не обнаружил.

Как сообщает Андрей Савин, он бы очень хотел узнать, чья это машина и как она оказалась под водой, а также, кто так оперативно вывез металлолом, пока он отсутствовал.

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#Ольга Храмушкина#Блогер#Машина#Кража#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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