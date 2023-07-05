Posted Сегодня, 01:43
Published Сегодня, 01:43
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Updated Сегодня, 01:45
Новосибирскому блогеру Андрею Савину рассказали, что в реке в районе Дендропарка под водой лежит автомобиль. Машину не представлялось возможности извлечь, так как она лежит в таком месте, куда техника не подъедет — 50 метровый обрыв.
Андрей Савин с командой организовал подъем автомобиля, задействовав в этом специальную технику и четырех людей. Машину поднимали два дня, на это даже собрались посмотреть зрители, а из всего процесса блогер сделал контент. Видео ролик на ютуб канале Reseller Savin пользовался популярностью, его просмотрели более 33,5 тысяч раз, под ним более 1000 лайков и более сотни комментариев.
В первый день удалось вытащить только крышу и детали задней части, стропы постоянно обрывались. Только на второй день далеко не с первой попытки удалось достать переднюю часть авто и двигатель. Машина лежала в воде 14 лет, она уже увязла в песке. Блогер преследовал цель — очистить реку и, конечно, сделать контент.
Оказалось, что это машина 1987 года выпуска, которая до сих пор стоит на учете, последний раз замену паспорта ТС делали 15 октября 2009 года. После подъема блогер уехал на два дня в Санкт-Петербург, а когда вернулся и хотел сдать машину в металлолом, на месте подъема ее не обнаружил.
Как сообщает Андрей Савин, он бы очень хотел узнать, чья это машина и как она оказалась под водой, а также, кто так оперативно вывез металлолом, пока он отсутствовал.
В небольшой деревне Кыштовского района живет блогер с 3 миллионами подписчиков в TikTok — читайте, на чем она набрала такое количество подписчиков.