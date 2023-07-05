Оказалось, что это машина 1987 года выпуска, которая до сих пор стоит на учете, последний раз замену паспорта ТС делали 15 октября 2009 года. После подъема блогер уехал на два дня в Санкт-Петербург, а когда вернулся и хотел сдать машину в металлолом, на месте подъема ее не обнаружил.