Владимир Путин заявил о грядущей победе России

Встреча Владимира Путина с выпускниками ВШУ РАНХиГС состоялась 4 июля. На ней президент отметил высокий вклад вуза в формирование политических кадров. С 2017 года пятьдесят выпускников стали главами регионов и городов (в их числе Тюмень, Казань, Нижний Новгород, Липецк и Казань), 200 человек получили назначения в федеральные органы власти.