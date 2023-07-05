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Владимир Путин заявил о грядущей победе России

5 июля 2023, 06:45
Фото: 1MI
Владимир Путин заявил о скорой победе России в СВО

Владимир Путин на встрече с выпускниками РАНХиГС заявил о скорой победе России

Президент России Владимир Путин заявил о полном отсутствии сомнений в грядущей победе России в специальной военной операции. Об этом глава государства заявил на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШУ) РАНХиГС.
«Сомнений нет. Хочу поблагодарить всех, проживающих в Херсонской области, потому что люди проявляют там удивительное терпение и мужество. Безусловно, принципиальным вопросом является и поддержка движения вперед с Россией», — цитируют Владимира Путина «Известия».
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Встреча Владимира Путина с выпускниками ВШУ РАНХиГС состоялась 4 июля. На ней президент отметил высокий вклад вуза в формирование политических кадров. С 2017 года пятьдесят выпускников стали главами регионов и городов (в их числе Тюмень, Казань, Нижний Новгород, Липецк и Казань), 200 человек получили назначения в федеральные органы власти.

Также выпускники работают в обеих палатах парламента, Администрации Президента и аппарате Правительства РФ.

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