Владимир Путин заявил о грядущей победе России

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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«Сомнений нет. Хочу поблагодарить всех, проживающих в Херсонской области, потому что люди проявляют там удивительное терпение и мужество. Безусловно, принципиальным вопросом является и поддержка движения вперед с Россией», — цитируют Владимира Путина «Известия».
Встреча Владимира Путина с выпускниками ВШУ РАНХиГС состоялась 4 июля. На ней президент отметил высокий вклад вуза в формирование политических кадров. С 2017 года пятьдесят выпускников стали главами регионов и городов (в их числе Тюмень, Казань, Нижний Новгород, Липецк и Казань), 200 человек получили назначения в федеральные органы власти.
Также выпускники работают в обеих палатах парламента, Администрации Президента и аппарате Правительства РФ.