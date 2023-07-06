К Новосибирской области приближается холодный фронт из Тюмени с 9 июля 2023

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидается холодный фронт, который придет из Тюменской области. Согласно прогнозу метеорологов, с 9 по 11 июля температура в Новосибирске резко упадет до 20 °С. Кроме того, с этим похолоданием придут дожди, а направление ветра изменится на северо-западное со скоростью 8 м/с.