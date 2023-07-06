К Новосибирской области приближается холодный фронт из Тюмени с 9 июля 2023

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Published Сегодня, 01:57
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В ближайшие дни в Новосибирской области ожидается холодный фронт, который придет из Тюменской области. Согласно прогнозу метеорологов, с 9 по 11 июля температура в Новосибирске резко упадет до 20 °С. Кроме того, с этим похолоданием придут дожди, а направление ветра изменится на северо-западное со скоростью 8 м/с.
А вот сервис «Яндекс. Погода» резкого холода не обещает. На следующей неделе будет +25…+29 °С. Облачно, с прояснениями. Осадков не ожидается.
Утром 6 июля температура в Оби составляет 19 °С, а в Новосибирском водохранилище 20,6 °С. Об этом свидетельствуют данные «Западно-Сибирского УГМС».