От Советского до Бердского шоссе через дамбу ГЭС растянулся гигантский затор из автомобилей вечером в пятницу, 7 июля. По данным сервиса Яндекс.Карты, это рекордная протяженность затора для этого времени суток. Кроме того, традиционно стоит в пробке Бердское шоссе, начиная от Нижней Ельцовки и до места пересечения с Морским проспектом. Поразительно, но и по направлению в центр города тоже практически невозможно двигаться.