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Автомобильная пробка рекордной длины образовалась в Новосибирске вечером 7 июля

7 июля 2023, 10:31
Фото: 1MI
Вечером в пятницу Новосибирск погружается в транспортный коллапс

Автомобильная пробка длинной 11 км образовалась на выезде из Новосибирска в пятницу

Автомобильный затор длиной более 11 километров возник в Советском районе. Пробка охватывает как левый, так и правый берег Оби

От Советского до Бердского шоссе через дамбу ГЭС растянулся гигантский затор из автомобилей вечером в пятницу, 7 июля. По данным сервиса Яндекс.Карты, это рекордная протяженность затора для этого времени суток. Кроме того, традиционно стоит в пробке Бердское шоссе, начиная от Нижней Ельцовки и до места пересечения с Морским проспектом. Поразительно, но и по направлению в центр города тоже практически невозможно двигаться.

«Загруженность магистрали в центр — 9 баллов, что на 7 баллов выше обычного», — сообщили в Яндекс.Картах.

Очевидно, что в ближайшее время, когда из города будут пытаться выбраться дачники и отдыхающие, ситуация ухудшится еще сильнее и наступит настоящий транспортный коллапс.

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#Транспорт#Пробка#Затор#Автомобили#Новосибирск
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