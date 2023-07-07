Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
От Советского до Бердского шоссе через дамбу ГЭС растянулся гигантский затор из автомобилей вечером в пятницу, 7 июля. По данным сервиса Яндекс.Карты, это рекордная протяженность затора для этого времени суток. Кроме того, традиционно стоит в пробке Бердское шоссе, начиная от Нижней Ельцовки и до места пересечения с Морским проспектом. Поразительно, но и по направлению в центр города тоже практически невозможно двигаться.
«Загруженность магистрали в центр — 9 баллов, что на 7 баллов выше обычного», — сообщили в Яндекс.Картах.
Очевидно, что в ближайшее время, когда из города будут пытаться выбраться дачники и отдыхающие, ситуация ухудшится еще сильнее и наступит настоящий транспортный коллапс.