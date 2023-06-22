Парковку у Центрального рынка в Новосибирске сделали платной — там собралась пробка

Начиная с 20 июня, на муниципальной парковке возле Центрального рынка начали брать плату за стоянку. Раньше там действовал лимит бесплатной парковки. Однако уже на следующий день после введения нового правила на парковке была образована большая пробка. Несколько читателей сообщили «НГС» о своем недовольстве: