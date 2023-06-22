Парковку у Центрального рынка в Новосибирске сделали платной — там собралась пробка

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Начиная с 20 июня, на муниципальной парковке возле Центрального рынка начали брать плату за стоянку. Раньше там действовал лимит бесплатной парковки. Однако уже на следующий день после введения нового правила на парковке была образована большая пробка. Несколько читателей сообщили «НГС» о своем недовольстве:
— Люди просто в шоке! Они оплачивают стоянку, а потом застревают в пробке на единственном выезде. Когда они наконец добираются до шлагбаума, время оплаченной стоянки заканчивается, и они вынуждены заново оплачивать стоянку! И так по кругу, — рассказала одна из сибирячек.
— Первый бесплатный час на этой парковке отменили. Люди очень недовольны, — поделился другой новосибирец.
О том, что парковка у Центрального рынка станет платной, сообщили еще в мае. До этого на бесплатную парковку можно было оставить автомобиль на 15 минут.