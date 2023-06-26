Новосибирцы возмущаются пробками у площади Кирова

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:00
«Как долго можно издеваться над жителями города? Теперь на кольцо можно заехать только с одной полосы», — пишет сибирячка Руфина Бигеева в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
По словам женщины, вопреки плану, в данном месте имеется только одна полоса, а не две. Из-за этого до аэропорта Толмачево приходится ехать не меньше двадцати минут, а пробки достигают сорока минут.
Данную проблему вовсю обсуждают новосибирцы. «Так там же уже сломали все столбики и с двух рядов можно проехать. Вот только откуда там три ряда, как на знаке?», — написал Евгений Авдеев. «О, знаки появились!», — удивляется Никита Толкачев.