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Новосибирцы возмущаются пробками у площади Кирова

26 июня 2023, 13:00
Фото: ВК / АСТ-54
Горожане жалуются на пробки
Новосибирцы жалуются на постоянные пробки в районе площади Кирова. По словам горожан, зачастую приходится ждать по сорок минут.
«Как долго можно издеваться над жителями города? Теперь на кольцо можно заехать только с одной полосы», — пишет сибирячка Руфина Бигеева в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
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По словам женщины, вопреки плану, в данном месте имеется только одна полоса, а не две. Из-за этого до аэропорта Толмачево приходится ехать не меньше двадцати минут, а пробки достигают сорока минут.

Данную проблему вовсю обсуждают новосибирцы. «Так там же уже сломали все столбики и с двух рядов можно проехать. Вот только откуда там три ряда, как на знаке?», — написал Евгений Авдеев. «О, знаки появились!», — удивляется Никита Толкачев.

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Пробки#Соцсети
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