Новосибирцы возмущаются пробками у площади Кирова

Данную проблему вовсю обсуждают новосибирцы. «Так там же уже сломали все столбики и с двух рядов можно проехать. Вот только откуда там три ряда, как на знаке?», — написал Евгений Авдеев. «О, знаки появились!», — удивляется Никита Толкачев.