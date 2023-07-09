В Новосибирске регистрируют новые случаи заражения COVID-19 летом-2023

В настоящее время в области продолжает циркулировать штамм «Арктур». Болезнь обычно длится несколько недель, и не всем удалось выздороветь за пару дней. Один местный житель рассказал СМИ, что в июле его семья, состоящая из пяти человек, заболела. У сына появились первые симптомы, а через три дня вирусом заразились остальные. У больных был резкий скачок температуры, боли в суставах и мышцах, а также сильные боли в горле и конъюнктивит.