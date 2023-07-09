В Новосибирске регистрируют новые случаи заражения COVID-19 летом-2023

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В июле 2023 года в Новосибирске зарегистрированы новые случаи заражения COVID-19. По сообщению издания «BFM-Новосибирск», официальное тестирование и вакцинация прекращены после официального окончания пандемии. Несмотря на то, что не все пациенты проходят анализы, клинические симптомы указывают на коронавирусную инфекцию.
В настоящее время в области продолжает циркулировать штамм «Арктур». Болезнь обычно длится несколько недель, и не всем удалось выздороветь за пару дней. Один местный житель рассказал СМИ, что в июле его семья, состоящая из пяти человек, заболела. У сына появились первые симптомы, а через три дня вирусом заразились остальные. У больных был резкий скачок температуры, боли в суставах и мышцах, а также сильные боли в горле и конъюнктивит.
Официальные данные о новых случаях заражения в Новосибирской области перестали публиковать с апреля.