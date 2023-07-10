Сибирячка спускалась по простыням с шестого этажа, но сорвалась

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
«На Красном проспекте, 99 женщина попыталась спуститься по простыням, но упала на дерево», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Также очевидцы сообщают, что женщина ушла с места происшествия, бросив свой рюкзак. Находилась ли сибирячка в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения не сообщается.
Происшествие уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Хотелось бы знать, что толкнуло на столь рискованный поступок. Ведь шестой этаж — не шутки, убиться можно», — интересуется Ирина Беломестнова. «Веселые были выходные, похоже», — замечает сибиряк под ником Евгений Сергеевич. «Это не любовница сбежала?», — пишет Виктор Иванов.