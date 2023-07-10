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Сибирячка спускалась по простыням с шестого этажа, но сорвалась

10 июля 2023, 06:59
Фото: ВК / АСТ-54
Сибирячка рискнула спуститься с шестого этажа на простынях

В Новосибирске женщина спускалась по простыням с шестого этажа, но сорвалась

В Новосибирске женщина по неизвестным причинам решила спуститься вниз с шестого этажа по простыням. При этом она чуть не погибла.
«На Красном проспекте, 99 женщина попыталась спуститься по простыням, но упала на дерево», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
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Также очевидцы сообщают, что женщина ушла с места происшествия, бросив свой рюкзак. Находилась ли сибирячка в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения не сообщается.

Происшествие уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Хотелось бы знать, что толкнуло на столь рискованный поступок. Ведь шестой этаж — не шутки, убиться можно», — интересуется Ирина Беломестнова. «Веселые были выходные, похоже», — замечает сибиряк под ником Евгений Сергеевич. «Это не любовница сбежала?», — пишет Виктор Иванов.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Падение#Соцсети
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