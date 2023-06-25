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В Новосибирске мужчина рухнул с 12 этажа на крышу пристройки

25 июня 2023, 06:00
Фото: 1MI
Причины трагедии пока неизвестны
Трагедия произошла на улице Ипподромской. Молодой мужчина скончался после падения с высоты

Около 10 часов вечера в субботу, 24 июня, на пульт дежурного Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) поступило сообщение о том, что из окна на 12 этаже жилого дома на улице Ипподромская выпал мужчина.

Как сообщили в МАСС, спасатели немедленно выехали на место. Тело мужчины 1986 года рождения было обнаружено на крыше пристройки к жилому зданию. Причины трагедии пока неизвестны, полиция начала расследование инцидента.

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