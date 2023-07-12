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В новосибирском Академгородке неизвестный мужчина приставал к детям

12 июля 2023, 12:01
Фото: 1MI
Странного мужчину ищет полиция

В новосибирском Академгородке заметили странного мужчину, пристающего к детям

В районе Академгородка заметили странного прохожего. Мужчина мог приставать к детям.
«По улице Российской и Рубиновая ходил мужчина и приставал к детям!!!», — сообщается в паблике «Сообщество Академгородка | Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

По информации из социальных сетей, неизвеестный прохожий в начале недели обратил пристальное внимание на играющих во дворе детей. Когда мать девочки пригрозила вызвать полицию, мужчина рассердился и ушел. Позже дети рассказали, что сибиряк интересовался их возрастом.

В другой раз странного мужчину заметили возле магазина «Фасоль», когда он якобы приставал к девочкам. Продавцы овощей и фруктов попытались его прогнать, но прохожий проявил агрессию. Прибывшие на место сотрудники полиции почему-то не забрали новосибирца в отделение.

Инцидент уже находится на контроле в правоохранительных органах.

«Информация, выявленная в сети Интернет, зарегистрирована сотрудниками полиции в установленном порядке. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и участники произошедшего», — рассказала корреспонденту Atas.info сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Аягоз Ашимова.
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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Извращенцы#Дети#Полиция#Соцсети#Видео
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