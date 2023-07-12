В новосибирском Академгородке неизвестный мужчина приставал к детям

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
«По улице Российской и Рубиновая ходил мужчина и приставал к детям!!!», — сообщается в паблике «Сообщество Академгородка | Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
По информации из социальных сетей, неизвеестный прохожий в начале недели обратил пристальное внимание на играющих во дворе детей. Когда мать девочки пригрозила вызвать полицию, мужчина рассердился и ушел. Позже дети рассказали, что сибиряк интересовался их возрастом.
В другой раз странного мужчину заметили возле магазина «Фасоль», когда он якобы приставал к девочкам. Продавцы овощей и фруктов попытались его прогнать, но прохожий проявил агрессию. Прибывшие на место сотрудники полиции почему-то не забрали новосибирца в отделение.
Инцидент уже находится на контроле в правоохранительных органах.
«Информация, выявленная в сети Интернет, зарегистрирована сотрудниками полиции в установленном порядке. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и участники произошедшего», — рассказала корреспонденту Atas.info сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Аягоз Ашимова.