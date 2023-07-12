В новосибирском Академгородке неизвестный мужчина приставал к детям

В другой раз странного мужчину заметили возле магазина «Фасоль», когда он якобы приставал к девочкам. Продавцы овощей и фруктов попытались его прогнать, но прохожий проявил агрессию. Прибывшие на место сотрудники полиции почему-то не забрали новосибирца в отделение.