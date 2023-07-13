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Владимир Путин назначил в Новосибирскую область новых судей

13 июля 2023, 12:48
Фото: 1MI
В судейском сообществе Новосибирской области произошли кадровые перестановки

Владимир Путин назначил в Новосибирскую область новых судей

В судейском сообществе Новосибирской области произошли изменения. Президент РФ Владимир Путин произвел в нем кадровые перестановки.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил в Новосибирскую область новых судей», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
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Согласно указу главы государства, кадровые перестановки прооизошли в Новосибирске и Новосибирском районе. Судьи назначены в Новосибирский районный суд и Центральный районный суд Новосибирска. Соответствующий документ был подписан 13 июля.

В Новосибирский районный суд была назначена Ирина Никитенко. До этого она занимала должность мирового судьи 8-го участка Дзержинского района Новосибирска. В Центральном районном суде Новосибирска повысили в должности помощника судьи Наталью Петрову.

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