Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
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Updated Сегодня, 12:50
«Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил в Новосибирскую область новых судей», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
Согласно указу главы государства, кадровые перестановки прооизошли в Новосибирске и Новосибирском районе. Судьи назначены в Новосибирский районный суд и Центральный районный суд Новосибирска. Соответствующий документ был подписан 13 июля.
В Новосибирский районный суд была назначена Ирина Никитенко. До этого она занимала должность мирового судьи 8-го участка Дзержинского района Новосибирска. В Центральном районном суде Новосибирска повысили в должности помощника судьи Наталью Петрову.