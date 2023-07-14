Девятнадцатилетний новосибирец отправится под суд за подпольное казино

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
«Обвиняемый контролировал работу игрового зала, принимал денежные средства от игроков, консультировал их и вел учет ставок», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
По версии следствия, молодой человек организовал подпольное казино в октябре прошлого года. Вместе с возможным сообщником он проводил незаконные иггры в помещении на улице Солидарности.
Сейчас в отношении новосибирца утверждено обвинительное заключение. Материалы дела рассмотрит Калинский районный суд.