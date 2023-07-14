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Девятнадцатилетний новосибирец отправится под суд за подпольное казино

14 июля 2023, 13:59
Фото: 1MI
Материалы дела направлены в суд
В Новосибирске осудят девятнадцатилетнего юношу. Он обвиняется в организации подпольного казино.
«Обвиняемый контролировал работу игрового зала, принимал денежные средства от игроков, консультировал их и вел учет ставок», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, молодой человек организовал подпольное казино в октябре прошлого года. Вместе с возможным сообщником он проводил незаконные иггры в помещении на улице Солидарности.

Сейчас в отношении новосибирца утверждено обвинительное заключение. Материалы дела рассмотрит Калинский районный суд.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Суд#Прокуратура#Казино#Игры
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