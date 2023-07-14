Новосибирские рэкетиры несколько месяцев «кошмарили» букмекеров

В банде рэкетиров могло быть одиннадцать человек. На данный момент удалось задержать возможного главаря Константина Никулина и исполнителей Евгения Кролевца и Данила Даринского. Им предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества, вымогательстве и незаконном приобретении оружия. Сейчас Никулин находится под стражей, остальные участники находятся под подпиской о невыезде. При этом они не желают сотрудничать со следствием, не выдавая остальных участников.