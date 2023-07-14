Новосибирские рэкетиры несколько месяцев «кошмарили» букмекеров

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Как сообщает precedent.tv, дело поступило в суд Калининского района. По данным следствия, с марта по сентябрь прошлого года рэкетиры откровенно мешали жить сотрудникам букмекерской компании АО «СпортБет». Налетчики не гнушались разбивать в офисах мониторы и телевизоры, требуя с букмекеров 3 миллиона рублей.
В банде рэкетиров могло быть одиннадцать человек. На данный момент удалось задержать возможного главаря Константина Никулина и исполнителей Евгения Кролевца и Данила Даринского. Им предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества, вымогательстве и незаконном приобретении оружия. Сейчас Никулин находится под стражей, остальные участники находятся под подпиской о невыезде. При этом они не желают сотрудничать со следствием, не выдавая остальных участников.
Дата судебного заседания пока не назначена. Если вина фигурантов уголовного дела будет доказана, им грозит до пятнадцати лет лишения свободы.