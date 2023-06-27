Бандиты «Тамерлана» проведут 36 лет за решеткой

Главарь банды Абдирашид Ахмедов получил пятнадцать лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также уголовник уплатит 400 тысяч рублей штрафа. Умидилл Шакуров проведет двенадцать лет в «строгой» колонии и уплатит государству 107,7 тысяч рублей.

Акмалжан Алиев получил 9,6 лет «строгача» со штрафом в размере 60 тысяч рублей. Павла Заливчего освободили от наказания, поскольку он уже фактически отбыл его во время домашнего ареста и нахождения в СИЗО.