Бандиты «Тамерлана» проведут 36 лет за решеткой

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
«27 июня 2023 года постановлен приговор в отношении: Ахмедова А.Р., Шукурова У.Н., Алиева А.А., Заливчего П.Н.», — сообщается на сайте Ленинского районного суда.
Главарь банды Абдирашид Ахмедов получил пятнадцать лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также уголовник уплатит 400 тысяч рублей штрафа. Умидилл Шакуров проведет двенадцать лет в «строгой» колонии и уплатит государству 107,7 тысяч рублей.
Акмалжан Алиев получил 9,6 лет «строгача» со штрафом в размере 60 тысяч рублей. Павла Заливчего освободили от наказания, поскольку он уже фактически отбыл его во время домашнего ареста и нахождения в СИЗО.
Банда «Тамерлана» терроризировала торговцев на улице Малыгина и вымогала у них деньги. В 2019 году произошло вооруженное столкновение между бандитами и продавцами. Благодаря камерам видеонаблюдения бандиты были задержаны.