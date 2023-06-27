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Бандиты «Тамерлана» проведут 36 лет за решеткой

27 июня 2023, 13:30
Фото: 1MI
Бандитам вынесли строгий приговор

В Новосибирске вынесли приговор рэкетирам из банды «Тамерлана»

В Новосибирске вынесли приговор преступникам из банды «Тамерлана». Бандиты получили от 9 до 15 лет лишения свободы.
«27 июня 2023 года постановлен приговор в отношении: Ахмедова А.Р., Шукурова У.Н., Алиева А.А., Заливчего П.Н.», — сообщается на сайте Ленинского районного суда.
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Главарь банды Абдирашид Ахмедов получил пятнадцать лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также уголовник уплатит 400 тысяч рублей штрафа. Умидилл Шакуров проведет двенадцать лет в «строгой» колонии и уплатит государству 107,7 тысяч рублей.
Акмалжан Алиев получил 9,6 лет «строгача» со штрафом в размере 60 тысяч рублей. Павла Заливчего освободили от наказания, поскольку он уже фактически отбыл его во время домашнего ареста и нахождения в СИЗО.

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Банда «Тамерлана» терроризировала торговцев на улице Малыгина и вымогала у них деньги. В 2019 году произошло вооруженное столкновение между бандитами и продавцами. Благодаря камерам видеонаблюдения бандиты были задержаны.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Суд#Приговор#Банда
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