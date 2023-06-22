Присяжные сочли виновным стрелка у бара People’s

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Как сообщает «НГС Новосибирск», присяжные заседатели сочли новосибирца полностью виновным в убийстве 23-летнего Отабека Усманова. Теперь окончательное решение должен вынести суд.
Как считает следствие, в августе 2018 года Егор Ермолин подрался с молодыми людьми возле бара People’s, а затем выстрелил в одного из них из травматического пистолета. Позже юноша скончался от полученных повреждений.
При этом у новосибирца и друзей погибшего до сих пор имеются совершенно различные взгляды на произошедшее. По версии друзей Усманова, мужчина оскорбил их по национальному признаку. Решив поговорить с обидчиком, парни догнали его и начали общаться на повышенных тонах. После этого и произошло убийство.
Однако, с точки зрения Егора Ермолина, разгоряченные спиртным юноши сами догнали его и стали угрожать убийством. Якобы прозвучала и фраза «Мы тебе голову отрежем». Испугавшись, мужчина выстрелил из травматического пистолета, не прицеливаясь, и ушел. По мнению обвиняемого, имела место самооборона или ее превышение.
После произошедшего стрелка три года искали полицейские. После задержания в Подмосковье ему предъявили обвинение в умышленном убийстве, хулиганстве и нанесении побоев. Сам же Ермолин заявил, что его разыскивали и обещали миллион рублей за голову.