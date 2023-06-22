Присяжные сочли виновным стрелка у бара People’s

При этом у новосибирца и друзей погибшего до сих пор имеются совершенно различные взгляды на произошедшее. По версии друзей Усманова, мужчина оскорбил их по национальному признаку. Решив поговорить с обидчиком, парни догнали его и начали общаться на повышенных тонах. После этого и произошло убийство.