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Присяжные сочли виновным стрелка у бара People’s

22 июня 2023, 12:45
Фото: 1MI
Стрелка сочли виновным в убийстве

В Новосибирске присяжные сочли виновным стрелка у бара People’s

В Новосибирском областном суде коллегия присяжных вынесла вердикт Егору Ермолину. Мужчина обвиняется в убийстве.

Как сообщает «НГС Новосибирск», присяжные заседатели сочли новосибирца полностью виновным в убийстве 23-летнего Отабека Усманова. Теперь окончательное решение должен вынести суд.

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Как считает следствие, в августе 2018 года Егор Ермолин подрался с молодыми людьми возле бара People’s, а затем выстрелил в одного из них из травматического пистолета. Позже юноша скончался от полученных повреждений.

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При этом у новосибирца и друзей погибшего до сих пор имеются совершенно различные взгляды на произошедшее. По версии друзей Усманова, мужчина оскорбил их по национальному признаку. Решив поговорить с обидчиком, парни догнали его и начали общаться на повышенных тонах. После этого и произошло убийство.

Однако, с точки зрения Егора Ермолина, разгоряченные спиртным юноши сами догнали его и стали угрожать убийством. Якобы прозвучала и фраза «Мы тебе голову отрежем». Испугавшись, мужчина выстрелил из травматического пистолета, не прицеливаясь, и ушел. По мнению обвиняемого, имела место самооборона или ее превышение.

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После произошедшего стрелка три года искали полицейские. После задержания в Подмосковье ему предъявили обвинение в умышленном убийстве, хулиганстве и нанесении побоев. Сам же Ермолин заявил, что его разыскивали и обещали миллион рублей за голову.

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