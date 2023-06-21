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Выпивали, ранил в шею: в Черепановском районе раскрыли убийство пропавшей женщины

21 июня 2023, 11:29
Фото: 1MI
Мужчина нанес собутыльнице удар в шею

В Новосибирской области спустя год нашли тело пропавшей сибирячки

В Черепановском районе выяснили обстоятельства смерти женщины, пропавшей осенью прошлого года. Сибирячка была найдена мертвой.

Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, недавно был задержан подозреваемый в убийстве Ольги Вершининой 31-летний местный житель. Мужчина был неоднократно судим за кражи, незаконный оборот оружия и преступления против личности.

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Обстоятельства смерти женщины прояснились в ходе следствия. Мужчина и женщина вместе выпивали на свежем воздухе. Разгорячившись спиртным, собутыльники поссорились и подозреваемый ударил Ольгу Вершинину ножом в шею. Поняв, что совершил убийство, новосибирец вместе со своим знакомым закопали труп в лесу. Теперь рецидивисту грозит пятнадцать лет лишения свободы.

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Ольга Вершинина пропала 18 сентября прошлого года. Долгое время ее искали волонтеры и полиция, но найти ее не удалось. В итоге 43-летнюю сибирячку объявили пропавшей без вести.

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#Новосибирская область#Криминал#Александр Ляхов#Убийство#Алкогольное опьянение#Следственный комитет
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