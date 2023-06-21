Выпивали, ранил в шею: в Черепановском районе раскрыли убийство пропавшей женщины

Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, недавно был задержан подозреваемый в убийстве Ольги Вершининой 31-летний местный житель. Мужчина был неоднократно судим за кражи, незаконный оборот оружия и преступления против личности.