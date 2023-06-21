Выпивали, ранил в шею: в Черепановском районе раскрыли убийство пропавшей женщины

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, недавно был задержан подозреваемый в убийстве Ольги Вершининой 31-летний местный житель. Мужчина был неоднократно судим за кражи, незаконный оборот оружия и преступления против личности.
Обстоятельства смерти женщины прояснились в ходе следствия. Мужчина и женщина вместе выпивали на свежем воздухе. Разгорячившись спиртным, собутыльники поссорились и подозреваемый ударил Ольгу Вершинину ножом в шею. Поняв, что совершил убийство, новосибирец вместе со своим знакомым закопали труп в лесу. Теперь рецидивисту грозит пятнадцать лет лишения свободы.
Ольга Вершинина пропала 18 сентября прошлого года. Долгое время ее искали волонтеры и полиция, но найти ее не удалось. В итоге 43-летнюю сибирячку объявили пропавшей без вести.