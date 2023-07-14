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Мэр Новосибирска объяснил сломанные кондиционеры в новых троллейбусах

14 июля 2023, 07:05
Фото: atas.info
Названа причина, почему не включают кондиционеры в новом троллейбусе
Жители Новосибирска пожаловались на неисправные кондиционеры в новых троллейбусах «Горожанин». Почему они не работают, объяснил мэр Анатолий Локоть.

Пассажиры возмутились, когда в 30-градусную жару в транспорте были отключены кондиционеры. Об этой ситуации они начали массово писать в мэрию.

«К нам поступали такие жалобы. Мы выяснили, что мнение пассажиров по поводу включения кондиционеров расходится. Одни „за“, другие „против“. Все они в исправном состоянии, и пассажирам нужно обращаться к водителям с просьбой его включить», — сказал градоначальник на онлайн встрече с журналистами 14 июля.

Также по словам главы мегаполиса, обо всех проблемах в транспорте можно сообщать в ЦУГАЭТ.

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#Алина Шефер#Троллейбус#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Аномальная жара в Новосибирске#Мэр#Жалобы
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