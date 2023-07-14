Мэр Новосибирска объяснил сломанные кондиционеры в новых троллейбусах

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Пассажиры возмутились, когда в 30-градусную жару в транспорте были отключены кондиционеры. Об этой ситуации они начали массово писать в мэрию.
«К нам поступали такие жалобы. Мы выяснили, что мнение пассажиров по поводу включения кондиционеров расходится. Одни „за“, другие „против“. Все они в исправном состоянии, и пассажирам нужно обращаться к водителям с просьбой его включить», — сказал градоначальник на онлайн встрече с журналистами 14 июля.
Также по словам главы мегаполиса, обо всех проблемах в транспорте можно сообщать в ЦУГАЭТ.