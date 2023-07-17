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Депутаты сельсовета из Новосибирской области Алексей и Рустам вернулись в зону СВО

17 июля 2023, 01:32
Фото: 1MI
Мужчины были в отпуске
Депутаты сельсовета Рустам и Алексей из партии «Справедливая Россия — За правду» вернулись в зону СВО после отпуска.

В Новосибирской области два депутата сельсовета, Алексей и Рустам, вернулись в зону СВО после прохождения отпуска. Их партийная пресс-служба подтвердила эту информацию.

Депутаты были направлены в одно из подразделений на территории ЛНР. Недавно они получили возможность отдохнуть и провести время со своими семьями и друзьями. Они также встретились с депутатом Госдумы РФ Александром Аксёненко. Теперь они снова отправились в зону СВО.

Кроме этого, перед отправкой, в аэропорту Толмачёво бойцам было передано несколько накидок «Победа» — специальных антитепловизорных средств.

Представители партии отметили, что, хотя у них нет проблем с обмундированием и теплой одеждой, им бы пригодилась высокотехнологичная поддержка. Они выразили желание получить дополнительные дроны-камикадзе, квадрокоптеры с тепловизорами и приборы ночного видения.

Депутатам передали теплую накидку Депутатам передали теплую накидку
Депутатам передали теплую накидку
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»
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#Эмилия Губарева#СВО#Депутаты#Отпуск#Бойцы#Спецоперация#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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