Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
Modified Сегодня, 01:34
Updated Сегодня, 01:34
В Новосибирской области два депутата сельсовета, Алексей и Рустам, вернулись в зону СВО после прохождения отпуска. Их партийная пресс-служба подтвердила эту информацию.
Депутаты были направлены в одно из подразделений на территории ЛНР. Недавно они получили возможность отдохнуть и провести время со своими семьями и друзьями. Они также встретились с депутатом Госдумы РФ Александром Аксёненко. Теперь они снова отправились в зону СВО.
Кроме этого, перед отправкой, в аэропорту Толмачёво бойцам было передано несколько накидок «Победа» — специальных антитепловизорных средств.
Представители партии отметили, что, хотя у них нет проблем с обмундированием и теплой одеждой, им бы пригодилась высокотехнологичная поддержка. Они выразили желание получить дополнительные дроны-камикадзе, квадрокоптеры с тепловизорами и приборы ночного видения.