Депутаты сельсовета из Новосибирской области Алексей и Рустам вернулись в зону СВО

Депутаты были направлены в одно из подразделений на территории ЛНР. Недавно они получили возможность отдохнуть и провести время со своими семьями и друзьями. Они также встретились с депутатом Госдумы РФ Александром Аксёненко. Теперь они снова отправились в зону СВО.