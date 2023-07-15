Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
Modified Сегодня, 02:22
Updated Сегодня, 02:22
Военный Евгений Кирьянов из Новосибирской области чудом выжил в зоне СВО. Об этом сообщил депутат Константин Терещенко.
Знакомство парламентария с Евгением произошло в апреле 2023 года. Вначале боец помог найти раненого земляка в госпитале Горловки. Потом несколько раз доставлял гуманитарный груз. А в мае стало известно, что сам боец получил серьезные ранения.
«4 мая мама Жени написала мне и сообщила, что Женю ранили в бою, он находится в Горловке и без связи, а медсестра позвонила с ее телефона. Мы начали искать того, кто сможет найти его и передать телефон для связи. В результате наши земляки очень быстро его нашли и все передали», — вспоминает депутат в беседе с «Сиб.фм».
Потом Евгения перевезли в Ростов, а оттуда отправили в Москву. Константин Терещенко передал необходимые вещи через знакомую и сам посетил земляка. Евгений рассказал подробности о моменте ранения.
«Когда у меня уже не было сил идти, я понял, что если не встану и не продолжу двигаться, то умру. Я достал нательный крест, поцеловал его и пошел дальше», — рассказывает военнослужащий.
После этого Евгению предстояла долгая реабилитация. Недавно герой сообщил Константину Терещенко о том, как он снова научился ходить.
«Женя, я очень рад за тебя! Слава богу, что ты жив!» — заключил депутат.