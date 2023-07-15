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Боец из Новосибирской области Евгений Кирьянов чудом выжил на СВО

15 июля 2023, 02:20
Фото: 1MI
Евгений Кирьянов из села Новоярково
Боец Евгений Кирьянов из Барабинского района Новосибирской области выжил в зоне СВО, после того как был тяжело ранен и прошел долгий курс реабилитации, возвращаясь к жизни и показывая невероятную силу воли и выдержку.

Военный Евгений Кирьянов из Новосибирской области чудом выжил в зоне СВО. Об этом сообщил депутат Константин Терещенко.

Знакомство парламентария с Евгением произошло в апреле 2023 года. Вначале боец помог найти раненого земляка в госпитале Горловки. Потом несколько раз доставлял гуманитарный груз. А в мае стало известно, что сам боец получил серьезные ранения.

«4 мая мама Жени написала мне и сообщила, что Женю ранили в бою, он находится в Горловке и без связи, а медсестра позвонила с ее телефона. Мы начали искать того, кто сможет найти его и передать телефон для связи. В результате наши земляки очень быстро его нашли и все передали», — вспоминает депутат в беседе с «Сиб.фм».

Потом Евгения перевезли в Ростов, а оттуда отправили в Москву. Константин Терещенко передал необходимые вещи через знакомую и сам посетил земляка. Евгений рассказал подробности о моменте ранения.

«Когда у меня уже не было сил идти, я понял, что если не встану и не продолжу двигаться, то умру. Я достал нательный крест, поцеловал его и пошел дальше», — рассказывает военнослужащий.

После этого Евгению предстояла долгая реабилитация. Недавно герой сообщил Константину Терещенко о том, как он снова научился ходить.

«Женя, я очень рад за тебя! Слава богу, что ты жив!» — заключил депутат.
Фото: предоставлено Сиб.фм Константином Терещенко
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