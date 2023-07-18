Новосибирский бизнесмен порадовался временной национализации Danone

По мнению предпринимателя, Danone существенно снизил объемы производства, что негативно сказалось на молочной отрасли. Многим фермерам было некуда сдавать молоко и молочные продукты, что привело к их краху и падению цен. Также зарубежная штаб-квартира не взаимодействовала с российскими филиалами на местах, что тоже не способствовало реакции на актуальные тренды молочного рынка.