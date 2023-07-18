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Новосибирский бизнесмен порадовался временной национализации Danone

18 июля 2023, 10:36
Фото: 1MI
Национализация может возродить молочную отрасль РФ
16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном переходе российских активов Danone и Carlsberg в ведение Росимущества. Бизнесмен из Новосибирска считает, что это пойдет на пользу молочной отрасли.
«Конечно, национализация как бизнесмена меня не радует. Но решение о национализации активов Danone сейчас обоснованно и логично», — заявил «BFM-Новосибирск» генеральный директор холдинга «Союзмолоко Сибирь» Игорь Елисеенко.

По мнению предпринимателя, Danone существенно снизил объемы производства, что негативно сказалось на молочной отрасли. Многим фермерам было некуда сдавать молоко и молочные продукты, что привело к их краху и падению цен. Также зарубежная штаб-квартира не взаимодействовала с российскими филиалами на местах, что тоже не способствовало реакции на актуальные тренды молочного рынка.

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В Новосибирской области при покупке Danonе местного предприятия произошло его закрытие и переезд в Кемеровский регион. Теперь при временной национализации есть шанс, что завод станет интересен российским «молочникам», которые начнут вести правильную бизнес-политику, полезную как для предпринимателей, так и для государства.

В настоящее время у Danone в России порядка 20 заводов. Компания выпускает продукцию под брендами «Простоквашино», «Активиа», «Actimel», «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль» и другими

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#Новосибирск#Экономика#Александр Ляхов#Молоко#Бизнесмен#Сельское хозяйство#Продукты
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