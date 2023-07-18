Новосибирский бизнесмен порадовался временной национализации Danone

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
«Конечно, национализация как бизнесмена меня не радует. Но решение о национализации активов Danone сейчас обоснованно и логично», — заявил «BFM-Новосибирск» генеральный директор холдинга «Союзмолоко Сибирь» Игорь Елисеенко.
По мнению предпринимателя, Danone существенно снизил объемы производства, что негативно сказалось на молочной отрасли. Многим фермерам было некуда сдавать молоко и молочные продукты, что привело к их краху и падению цен. Также зарубежная штаб-квартира не взаимодействовала с российскими филиалами на местах, что тоже не способствовало реакции на актуальные тренды молочного рынка.
В Новосибирской области при покупке Danonе местного предприятия произошло его закрытие и переезд в Кемеровский регион. Теперь при временной национализации есть шанс, что завод станет интересен российским «молочникам», которые начнут вести правильную бизнес-политику, полезную как для предпринимателей, так и для государства.
В настоящее время у Danone в России порядка 20 заводов. Компания выпускает продукцию под брендами «Простоквашино», «Активиа», «Actimel», «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль» и другими