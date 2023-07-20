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Главой поселка Краснообск под Новосибирском стал Олег Яцков

20 июля 2023, 09:43
Фото: ГАЗЕТА "КРАСНООБСК"
Бердский депутат Олег Яцков возглавил рабочий поселок Краснообск под Новосибирском. Об этом сообщили на Совете депутатов 20 июля.

Кандидаты участвовали в конкурсе на пост главы поселка. Сдавали тест на тему развития Краснообска, проходили собеседование. Яцкову удалось обойти всех соперников. Он заявил, что хочет превратить поселок в наукоград.

«Краснообск — не спальный придаток Новосибирска, а будущий наукоград. Сделать его таковым — моя главная задача. Уже разработана стратегия развития в этом направлении», — заявил новый глава Краснообска.

Олегу Яцкову 38 лет, у него двое сыновей. Является депутатом Совета депутатов Бердска.

Окончил СибАГС по специальности «финансы и кредитование». После работал около 8 лет в «Горводоканале».

Напомним, ранее поселок Краснообск возглавляла Татьяна Эссауленко. Эту чиновницу считали самой модной и гламурной в регионе. Уйти с поста ей пришлось по семейным обстоятельствам.


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