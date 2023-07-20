Главой поселка Краснообск под Новосибирском стал Олег Яцков

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Кандидаты участвовали в конкурсе на пост главы поселка. Сдавали тест на тему развития Краснообска, проходили собеседование. Яцкову удалось обойти всех соперников. Он заявил, что хочет превратить поселок в наукоград.
«Краснообск — не спальный придаток Новосибирска, а будущий наукоград. Сделать его таковым — моя главная задача. Уже разработана стратегия развития в этом направлении», — заявил новый глава Краснообска.
Олегу Яцкову 38 лет, у него двое сыновей. Является депутатом Совета депутатов Бердска.
Окончил СибАГС по специальности «финансы и кредитование». После работал около 8 лет в «Горводоканале».
Напомним, ранее поселок Краснообск возглавляла Татьяна Эссауленко. Эту чиновницу считали самой модной и гламурной в регионе. Уйти с поста ей пришлось по семейным обстоятельствам.