Новосибирец, попавший в «черный список» из-за кроссовок, попросил помощи у полиции

Причиной обращения стала невозможность купить мясо на Центральном рынке. В первый раз его не пустили из-за грязных кроссовок, а во втором случае рассказали о «черном списке». Это могло произойти из-за системы распознавания лиц, в которую вносятся «недостойные» покупатели. При этом во второй раз мужчина пришел купить мясо уже вместе с женой.