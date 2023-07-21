Новосибирец, попавший в «черный список» из-за кроссовок, попросил помощи у полиции

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
«Заявление в полицию поступило и установлено в установленном порядке. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали «НГС Новосибирск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Причиной обращения стала невозможность купить мясо на Центральном рынке. В первый раз его не пустили из-за грязных кроссовок, а во втором случае рассказали о «черном списке». Это могло произойти из-за системы распознавания лиц, в которую вносятся «недостойные» покупатели. При этом во второй раз мужчина пришел купить мясо уже вместе с женой.
По мнению покупателя, администрация Центрального рынка действует исключительно по своему усмотрению. Например, абсолютно трезвого человека, приехавшего к зданию на машине, могут счесть пьяным и закрыть доступ в помещение.
На данный момент Вячеслав все же смог купить на Центральном рынке злополучное мясо. Пустят ли его вновь, пока неизвестно.