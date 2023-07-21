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Новосибирец, попавший в «черный список» из-за кроссовок, попросил помощи у полиции

21 июля 2023, 12:45
Фото: 1MI
Мужчину не пустили на рынок из-за грязных кроссовок
Новосибирец, оказавшийся в «черном списке» Центрального рынка из-за грязных кроссовок, решил проучить администрацию. Мужчина подал соответствующее заявление в полицию.
«Заявление в полицию поступило и установлено в установленном порядке. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали «НГС Новосибирск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Причиной обращения стала невозможность купить мясо на Центральном рынке. В первый раз его не пустили из-за грязных кроссовок, а во втором случае рассказали о «черном списке». Это могло произойти из-за системы распознавания лиц, в которую вносятся «недостойные» покупатели. При этом во второй раз мужчина пришел купить мясо уже вместе с женой.

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По мнению покупателя, администрация Центрального рынка действует исключительно по своему усмотрению. Например, абсолютно трезвого человека, приехавшего к зданию на машине, могут счесть пьяным и закрыть доступ в помещение.

На данный момент Вячеслав все же смог купить на Центральном рынке злополучное мясо. Пустят ли его вновь, пока неизвестно.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Полиция#Рынок#Обувь
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