«ИЯФ СО РАН фактически работает под санкциями больше года, производит высокотехнологичное оборудование самостоятельно. Успешный Институт катализа СО РАН находится под санкциями США с 2020 года. Под всевозможными санкциями, которые создают трудности, но не коллапс, находятся и продолжают работать Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск), Институт химии нефти СО РАН (Томск)», — прокомментировала новость советник председателя СО РАН Ольга Клименко в своем телеграм-канале.