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Два научных института из новосибирского Академгородка попали под санкции США

23 июля 2023, 09:01
Фото: atas.info
ИЯФ уже давно и успешно работает под санкциями
США обновили секционный список, в который внесли институты ядерной физики и лазерной физики СО РАН, расположенные в Новосибирске

Обновленный список организаций, в отношении которых действуют санкции, опубликован на сайте управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. В него, в том числе, попали Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН и Институт лазерной физики СО РАН. Оба НИИ работают в новосибирском Академгородке.

«ИЯФ СО РАН фактически работает под санкциями больше года, производит высокотехнологичное оборудование самостоятельно. Успешный Институт катализа СО РАН находится под санкциями США с 2020 года. Под всевозможными санкциями, которые создают трудности, но не коллапс, находятся и продолжают работать Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск), Институт химии нефти СО РАН (Томск)», — прокомментировала новость советник председателя СО РАН Ольга Клименко в своем телеграм-канале.

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#Наука#Санкции#Академгородок#Институты#Новосибирск
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