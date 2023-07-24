12-летняя девочка повисла на балконе пятого этажа в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Вечером 23 июля в Железнодорожном районе Новосибирска заметили 12-летнюю девочку на балконе.
Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС (16+)» в социальной сети ВКонтакте. Инцидент произошел на улице Челюскинцев.
«С пятого этажа балкона видно, что ребенок свисает. Когда мать девочки вернулась домой, они успели ее затащить обратно на балкон», — говорится в сообщении.
Полицейские успели спасти ребенка и провели профилактическую беседу семьей девочки.
Напомним, что ранее девочка-подросток перелезла через перила Октябрьского моста. Ее удалось спасти.