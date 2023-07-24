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12-летняя девочка повисла на балконе пятого этажа в Новосибирске

24 июля 2023, 05:20
Фото: 1MI
Девочка повисла на балконе

В Новосибирске 12-летняя девочка повисла на балконе пятого этажа на Челюскинцев

12-летняя девочка в Новосибирске была спасена с балкона пятого этажа.

Вечером 23 июля в Железнодорожном районе Новосибирска заметили 12-летнюю девочку на балконе.

Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС (16+)» в социальной сети ВКонтакте. Инцидент произошел на улице Челюскинцев.

«С пятого этажа балкона видно, что ребенок свисает. Когда мать девочки вернулась домой, они успели ее затащить обратно на балкон», — говорится в сообщении.

Полицейские успели спасти ребенка и провели профилактическую беседу семьей девочки.

Напомним, что ранее девочка-подросток перелезла через перила Октябрьского моста. Ее удалось спасти.

Девочка-подросток перелезла через перила Октябрьского моста в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Балкон#Полиция#Новосибирск#Общество
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