«Архипелаг» очень насыщенный, фактически три трека — авиационные системы, биотехнологии, социальные проекты. Основной трек — это беспилотные авиационные системы. Неправильно относится к этой теме как к модной и кратковременной, мы все осознаем, что развитие беспилотников — это тренд на ближайшее десятилетие. И в этом тренде Новосибирская область должна занять лидирующие позиции, потенциал для этого у нас есть. Образовательному и молодежному блоку необходимо максимально активно включиться в работу «Архипелага-2023», и пусть это событие даст нам дополнительный толчок по развитию различных видов технического творчества, связанных с беспилотниками, в том числе авиационными. Отдельное поручение по итогам «Архипелага» — дополнительная программа по развитию технических видов творчества», — подчеркнул глава региона.