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Андрей Травников: «Архипелаг» станет стимулом развития технических видов творчества

24 июля 2023, 07:09
Фото: nso.ru
Губернатор Новосибирской области считатет отрасль БПЛА одной из ключевых для региона
Глава Новосибирской области обозначил беспилотную авиацию в качестве приоритета развития региона. Перспективы отрасли БПЛА станут главной темой проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023»

Беспилотная авиация станет одним из приоритетных направлений развития региона, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 24 июля. Стартующий 28 июля проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2023» станет катализатором развития беспилотной авиации в Новосибирской области, в том числе, в сфере детского технического творчества.

«Архипелаг» очень насыщенный, фактически три трека — авиационные системы, биотехнологии, социальные проекты. Основной трек — это беспилотные авиационные системы. Неправильно относится к этой теме как к модной и кратковременной, мы все осознаем, что развитие беспилотников — это тренд на ближайшее десятилетие. И в этом тренде Новосибирская область должна занять лидирующие позиции, потенциал для этого у нас есть. Образовательному и молодежному блоку необходимо максимально активно включиться в работу «Архипелага-2023», и пусть это событие даст нам дополнительный толчок по развитию различных видов технического творчества, связанных с беспилотниками, в том числе авиационными. Отдельное поручение по итогам «Архипелага» — дополнительная программа по развитию технических видов творчества», — подчеркнул глава региона.

«Архипелаг-2023» пройдет с 28 июля по 7 августа, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, платформа «Национальная технологическая инициатива», Фонд поддержки НТИ, Университет НТИ, правительство Новосибирской области. Три основных трека интенсива — «Архитектура неба», «Человек +» и «Качество жизни», всего в программе мероприятия более 200 событий. Самым насыщенным является трек «Архитектура неба», включающий профессиональный форум беспилотной авиации, масштабное соревнование дронов, акселераторную программу, промышленный дизайн беспилотной авиации, проработку проектов создания научно-производственных центров, технологические лаборатории. Основными площадками интенсива станут НГУ, НГТУ, наукоград Кольцово. В «Архипелаге-2023» примут участие более 2,5 тысяч человек.

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#Беспилотники#Творчество#Техника#Образование#Новосибирская область
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