В Новосибирске три иномарки столкнулись у ТРЦ «Аура»

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
По словам горожан на улице Военной столкнулись KIA Rio, Mitsubishi и Toyota. Никто не пострадал.
Страдают сейчас только другие участники движение. Участок дороги из-за ДТП на несколько километров сковало пробкой.
«Три оленя не поделили дорогу и заставили остальных водителей страдать. Все пытаются объехать этот затор, в итоге на соседней улице и во дворах та же самая картина», — рассказали Atas.info автовладельцы.
По карте 2ГИС наблюдается бордового цвета пробка. Она идет с Военной до Орджоникидзе.