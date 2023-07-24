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В Новосибирске три иномарки столкнулись у ТРЦ «Аура»

24 июля 2023, 13:10
Фото: АСТ-54/ВК
ДТП с участием трех автомобилей произошло у ТРЦ «Аура» в Новосибирске 24 июля. Очевидцы сообщают о большой пробке в этом районе.

По словам горожан на улице Военной столкнулись KIA Rio, Mitsubishi и Toyota. Никто не пострадал.

Страдают сейчас только другие участники движение. Участок дороги из-за ДТП на несколько километров сковало пробкой.

«Три оленя не поделили дорогу и заставили остальных водителей страдать. Все пытаются объехать этот затор, в итоге на соседней улице и во дворах та же самая картина», — рассказали Atas.info автовладельцы.

По карте 2ГИС наблюдается бордового цвета пробка. Она идет с Военной до Орджоникидзе.

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#ДТП#Пробка#Новосибирск#Новосибирская область#Транспорт#Алина Шефер
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