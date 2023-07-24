В центре Новосибирска толпа женщин в красных платьях устроила танцевальный флешмоб

Участницы флешмоба исполнили танец под музыку Светланы Рерих «И только я буду рядом» и затем выстроились в форме сердца. Организаторы этого события придумали проект «в красных платьях», цель которого — помочь женщинам повысить уверенность и развить любовь к себе. Они считают, что такие мероприятия помогут изменить судьбу женщин и их отношение к людям.