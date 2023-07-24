В центре Новосибирска толпа женщин в красных платьях устроила танцевальный флешмоб

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23 июля в Новосибирске на площади перед зданием НОВАТа состоялся флешмоб, в котором приняли участие 150 женщин в красных платьях. Видеозапись этого мероприятия была размещена в социальных сетях, а именно на странице автора и создателя проекта Элеоноры Шипулиной на личной странице «ВКонтакте».
Участницы флешмоба исполнили танец под музыку Светланы Рерих «И только я буду рядом» и затем выстроились в форме сердца. Организаторы этого события придумали проект «в красных платьях», цель которого — помочь женщинам повысить уверенность и развить любовь к себе. Они считают, что такие мероприятия помогут изменить судьбу женщин и их отношение к людям.
В 2023 году проекту исполнилось уже пять лет, поэтому в честь этой даты провели флешмобы в двенадцати городах России.