Фото раритетной «Волги» с цепью вместо руля опубликовал блогер из Новосибирска

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
Modified Сегодня, 01:19
Updated Сегодня, 01:19
В Новосибирске жителей поразила необычная «Волга» с цепью вместо руля и флагом СССР. Фотографии этого советского автомобиля были опубликованы блогером Василием Барановым в его Telegram-канале «Baranovmovie».
Автомобиль был замечен возле ЖК на улице Обской. На фотографиях видно, что владелец машины подошел к оформлению салона и кузова творчески. Он заменил рулевое колесо на металлическую цепь и спицы на плоские листы с дырами. Крышу «Волги» украшает флаг и герб СССР.
Фотография вызвала положительные отзывы у пользователей соцсетей. В комментариях они также поделились своими фотографиями других необычных и редких моделей автомобилей, которые были замечены на разных улицах города.