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Фото раритетной «Волги» с цепью вместо руля опубликовал блогер из Новосибирска

25 июля 2023, 01:17
Фото: Телеграмм-канал Baranovmovie
Необычная машина стоит в Новосибирске
В Новосибирске появилась необычная «Волга» с цепью вместо руля и флагом СССР на крыше, что вызвало восторг у жителей города.

В Новосибирске жителей поразила необычная «Волга» с цепью вместо руля и флагом СССР. Фотографии этого советского автомобиля были опубликованы блогером Василием Барановым в его Telegram-канале «Baranovmovie».

Автомобиль был замечен возле ЖК на улице Обской. На фотографиях видно, что владелец машины подошел к оформлению салона и кузова творчески. Он заменил рулевое колесо на металлическую цепь и спицы на плоские листы с дырами. Крышу «Волги» украшает флаг и герб СССР.

Фотография вызвала положительные отзывы у пользователей соцсетей. В комментариях они также поделились своими фотографиями других необычных и редких моделей автомобилей, которые были замечены на разных улицах города.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Флаг#СССР#Автомобиль#Блогер#Реакции#Фото
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