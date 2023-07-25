Фото раритетной «Волги» с цепью вместо руля опубликовал блогер из Новосибирска

Автомобиль был замечен возле ЖК на улице Обской. На фотографиях видно, что владелец машины подошел к оформлению салона и кузова творчески. Он заменил рулевое колесо на металлическую цепь и спицы на плоские листы с дырами. Крышу «Волги» украшает флаг и герб СССР.