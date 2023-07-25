Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Центральный район Новосибирска считается наиболее престижным в городе — в первую очередь в силу расположения. На его территории есть стадион, несколько станций метро, парк.
В Центральном районе Новосибирска хорошо развита инфраструктура — есть магазины, торговые центры, развлекательные комплексы. Из плюсов также можно выделить хорошую транспортную доступность, близость вокзалов — железнодорожного и речного.
К минусам стоит отнести отсутствие достаточного количества парковочных мест для личного автотранспорта граждан, дефицит зеленых зон, а также шум от магистралей и улиц с интенсивным автомобильным движением.
В Центральном районе Новосибирска достаточно много предложений — как в новом, так и в старом фонде. В среднем однокомнатная квартира в 2023 году в этой локации обойдется в 3 млн рублей минимум, двухкомнатная — от 4 до 5 млн рублей.
Достаточно много предложений и по аренде жилья. Стоимость варьируется, к примеру однокомнатную квартиру можно снять по цене от 15 тысяч рублей, двухкомнатную — от 20 до 25 тысяч в месяц, однако многое будет зависеть от различных характеристик жилья.
Заельцовский район Новосибирска достаточно большой — по площади он в несколько раз масштабнее Центрального. В районе неплохо развита транспортная и другая инфраструктура, есть несколько станций метро и даже большой зеленый массив — Заельцовский бор.
К преимуществам локации стоит отнести благоприятную экологическую обстановку, которая обеспечивается за счет обилия зеленых зон, парков и скверов. Хорошо развит общественный транспорт, в достаточном количестве есть школы, детские сады, поликлиники.
К минусам можно отнести пробки, которые периодически образуются на дорогах, а также высокую стоимость жилья — район считается престижным.
В этом районе Новосибирска есть и высотные жилые здания, и малоэтажные дома, сосредоточенные в частном секторе. Активно строятся новые дома. Стоимость 1-комнатной квартиры в этой локации в 2023 году начинается от 1 до 1,5 млн рублей, двухкомнатной — от 2–3 млн рублей.
Те, кто планирует снять 1-комнатную квартиру в этом районе Новосибирска, может ориентироваться на цены от 10–15 тысяч рублей в месяц. Двухкомнатная квартира в аренду обойдется в 16–18 тысяч в месяц и более.
Советский район, также известный как Академгородок, граничит с городом-спутником Новосибирска — с Бердском. Его нередко называют «анклавом», он действительно находится в некотором отдалении от региональной столицы.
Очевидный плюс локации — прекрасная экология, обилие зеленых зон, в том числе местного Ботанического сада. Прекрасная зона отдыха обустроена на берегу реки Обь. Также можно выделить и состав проживающих — преимущественно это ученые, научные работники, ведь в Советском районе расположены отделение РАН и университет.
В локации есть все возможности для досуга и развития детей, нет крупных промышленных и производственных предприятий, однако не так много учреждений культуры, как хотелось бы местным жителям.
Цены на квартиры в Академгородке в среднем выше, чем в других районах Новосибирска. В 2023 году стоимость 1-комнатной квартиры в этой локации составляет минимум 2 млн рублей, цена двухкомнатной квартиры — от 2,5 млн рублей. Трехкомнатная квартира в новом фонде обойдется минимум в 2,9 млн рублей, в старом фонде — от 3,2 млн рублей.
Квартиры в аренду востребованы в первую очередь среди студентов и сотрудников университета, жилье пользуется спросом. Стоимость также выше, чем в среднем по Новосибирску: 1-комнатная квартира — от 16–17 тысяч рублей в месяц, двухкомнатная — от 18–20 тысяч в месяц.
Калининский район находится на правом берегу реки Обь. Он достаточно большой, удобный для проживания, однако его транспортная доступность у многих новосибирцев вызывает вопросы.
Район считается одним из самых тихих и зеленых в Новосибирске. Для отдыха и прогулок есть Сосновый бор, благоустроенный парк культуры, неплохо развита инфраструктура — есть детские сады, поликлиники, школы.
Минусов у района, по мнению местных жителей, практически нет — кроме отсутствия парковочных мест, особенно возле новостроек, и пробок, которые периодически появляются на местных дорогах.
Жилой фонд локации можно назвать разношерстным — это и современные комплексы, и достаточно старые дома. Стоимость квартир напрямую зависит от их типа. Так, в старом фонде 1-комнатную квартиру можно приобрести по цене минимум 1,2 млн рублей, в новом фонде квартира обойдется минимум в 1,5 млн рублей. Двухкомнатная квартира в новостройке в 2023 году стоит в среднем от 2 до 3 млн рублей, в старом фонде — от 1,5 млн рублей.
Цены на аренду вполне приемлемы. В 2023 году однокомнатную квартиру в этом районе Новосибирска можно снять за 10 тысяч рублей в месяц, двухкомнатную — за 13 или 14 тысяч в месяц, однако это будет минимальная цена, что стоит учитывать.
Ленинский район занимает одну из топовых позиций в рейтинге локаций, наиболее комфортных для проживания. Он расположен на левом берегу и даже считается центром его деловой активности.
В Ленинском районе хорошо развита транспортная инфраструктура, в том числе электрички, есть много зон отдыха на берегах водоемов. Хорошая экология обуславливается отдаленностью района от центра и отсутствием больших промышленных предприятий.
Один из минусов района — контингент: преимущественно это представители так называемого рабочего класса. Также можно отметить шум от дорог, пробки, небольшое количество объектов инфраструктуры, в том числе для детей.
Новостроек в Ленинском районе Новосибирска не так много — преобладает старый фонд, а также частный сектор. Стоимость однокомнатной квартиры в старом фонде в 2023 году начинается от 1 млн рублей, в новостройке — от 1,4 млн рублей. Двухкомнатная квартира в старом фонде обойдется минимум в 1,5 млн рублей, в новом доме — порядка 2 млн рублей.
Стоимость жилья в аренду варьируется. В среднем снять 1-комнатную квартиру можно за 10–15 тысяч рублей в месяц, двухкомнатную, в зависимости от ее состояния, — от 16 до 25 тысяч рублей в месяц.