Жилой фонд локации можно назвать разношерстным — это и современные комплексы, и достаточно старые дома. Стоимость квартир напрямую зависит от их типа. Так, в старом фонде 1-комнатную квартиру можно приобрести по цене минимум 1,2 млн рублей, в новом фонде квартира обойдется минимум в 1,5 млн рублей. Двухкомнатная квартира в новостройке в 2023 году стоит в среднем от 2 до 3 млн рублей, в старом фонде — от 1,5 млн рублей.